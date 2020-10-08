تاج الدين عن أعداد مصابي كورونا: أضرب في 5 لأي مرض فيروسي

أجاب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، عن مدى إظهار بيانات وزارة الصحة للوضع الحقيقي للبلاد حول مصابي كورونا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc": "الموضوع له شقين الشق الأولاني ليس أبدًا من مصلحة أي حد في البلد ألا يعلن العدد الحقيقي أو يغير الحقيقة في هذا المرض لأن ده وباء عالمي أصاب العالم كله ومصيبة أصابت العالم وعملت شلل في كل العالم اقتصاديا وصحيًا وطبيًا".

وتساءل "تاج الدين" عن صاحب المصلحة في إخفاء أعداد المصابين الحقيقية مشددًا: "ليس من مصلحة حد أبدًا أنه يخفي العدد الحقيقي".

وتابع: "الشق العلمي والفني أن هذا العدد مش هو العدد الحقيقي وأنا قلت إن هناك فرقا بين العدوى والمرض بمعنى أنه ممكن واحد ياخد الفيروس ولا يظهر عليه المرض وممكن يكون هو نفسه معدي والحالات دي هي اللي ثبت إيجابيتها بالفحص وتم إبلاغها لوزارة الصحة" مضيفًا: "أي مرض في الدنيا معدي فيروسي أو بكتيري أضرب في 5 أو أكتر أو أقل ويبقى ده العدد الحقيقي".

وأوضح أنه لا يمكن إخفاء حالات الوفاة وكذلك الحالات الموجودة على أجهزة التنفس الصناعي وأنه لا يمكن إخفاء ذلك، مؤكدًا أن نسبة عالية من أعراض المرض بسيطة أو بدون أعراض.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و 6010 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".