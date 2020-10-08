مستشار الرئيس: نسبة الإصابة بكورونا ستزيد في الشتاء وأنصح بالتطعيم

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، عن فصل الشتاء القادم في ظل مجابهة فيروس كورونا.

وقال "تاج الدين"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الشتاء هو موسم الإنفلوانزا الموسمية، مشيرًا إلى أن التهوية في الشتاء والتكدس العائلي والخروج من الدفء للبرودة بشكل مفاجئ، سيكون أكثر مما سيزيد نسبة الإصابة، مضيفًا: "هذا لا يعني ولا يمنع أنه هيكون فيه حالات أكثر شوية وده اللي ممكن يحصل في الشتاء".

وتابع: "كلنا عارفين أن فصل الشتاء بيحمل إصابات إنفلوانزا ومضاعفاتها زي النزلات الشعبية والالتهابات الشعبية التي تماثل مضاعفات فيروس كورونا"، مطالبًا بالاحتياط بشدة في الشتاء، ومشددًا على ضرورة تناول التطعيم الخاص بالإنفلوانزا الموسمية لبعض الفئات مثل الكوادر الطبية لأنها أكثر عرضة للإصابة وأنها التي تعالج المرضى.

وكذلك نصح بتناول التطعيم لمرضى الالتهابات الرئوية وأمراض الرئة ونقص المناعة والكلى والسيدات الحوامل، مفضلًا الاحتفاظ بالتطعيم المتاح لهذه الفئات وعدم منحه لكل المواطنين، مشددًا على أن مصر استوردت 5 أضعاف الكمية الحالية.

وأوضح أنه يمكن منح التطعيم للأطفال فوق 3 سنوات لـ12 عاما، مشيرًا أن جرعاتهم تختلف عن الكبار حيث يحصلون على نصف التطعيم ثم يحصلون على النصف بعد شهر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و 6010 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".