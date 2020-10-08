اللواء حسن عبدالحميد: اشترطت على اليهود يبوسوا رجلي عشان أتكلم معاهم

أجرى الإعلامي طارق علام، اتصالًا بالبطل اللواء طيار حسن عبدالحميد، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذي أصيب في الحرب ويقيم من وقت الحرب في المستشفى بسبب إصابته، خلال برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور".

ونعى "عبدالحميد" الذي يعاني من الشلل النصفي ويقيم بمستشفى المعادي العسكري زميله الشهيد محمد رضا الذي توفاه الله منذ 15 عاما بعدما أصيب بالشلل الكلي بسبب الحرب.

وكشف "عبدالحميد"، عن كواليس زيارة وفد يهودي له في المستشفى عام 1995 ليسألوه عن رفات طيارين إسرائيليين، مشيرًا أنه صمم أن يقبلوا قدمه أولًا ليوافق على الحديث معهم: "قالوا لي فين الطيارين اللي أنت وقعتهم ودفنتهم فين".

وعن ذكرياته في الحرب أوضح "عبدالحميد"، أنه بقى في دشم محصنة تحت الأرض لمدة 5 سنوات لافتًا أنه أصيب يوم 17 أكتوبر عام 1973 ويقيم منذ 47 عاما في مستشفى المعادي العسكري مضيفًا: "الحمد لله".

وأشار أنه مواليد 25-10-1947، وأصيب أثناء قيادته لقاعدة صواريخ في الإسماعيلية بجوار الثغرة يوم 17 أكتوبر 1973، لافتًا أنه حارب في 1967 وحضر حرب 1956، وهو طفل صغير.

من جهته أثنى الإعلامي طارق علام على البطل حسن عبدالحميد معتبرًا أن لقائه معه هو أهم لقاء أجراه في حياته كاعلامي، مشيرًا أنه يتمنى زيارته في المستشفى وتقديم باقة ورد له مثل كل عام ولكن تمنعه الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.