خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

فتحت وزارة القوى العاملة، باب تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية، على المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة، اليوم، عبر رابط الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.manpower.gov.eg/، والمقدرة بـ500 جنيه شهريا المتضررين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار صرفها حتى نهاية سنة 2020.

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ نحو 1.6 مليون مواطن استفاد من منحة العمالة غير المنتظمة، خلال الـ3 أشهر التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بها سابقا، والتي تقدر بـ500 جنيه شهريا.

وأضاف البدوي، لـ"الوطن"، أنّ القيمة الإجمالية للمنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو ملياري و400 مليون و314 ألف جنيه، صرفت على 3 مراحل، كل منها قيمتها 500 جنيه لكل عامل مستحق، بإجمالي 1500 جنيه، استفاد منها نحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم.

وأكد البدوي، أنّ الآلية الجديدة للصرف لن تبعد عن السابقة، لافتًا إلى أنّ الأعداد المتوقع استفادتها من المنحة لن تختلف كثيرا عن المستفيدين السابقين للمنحة التي تم صرفها خلال الـ3 أشهر التي وجّه الرئيس بها.

خطوات تسجيل البيانات للحصول على منحة الـ500 جنيه

- تسجيل الدخول عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة.

- اتباع الخطوات المطلوبة بالضغط على زر "التقديم".

- كتابة البيانات كاملة الراغب في الاستفادة من المنحة الرئاسية المتمثلة في الاسم رباعي والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، المؤهل الدراسي.

- حالة العمل "مستمرة أم متوقفة".

- اسم المحافظة المقيم فيها الراغب في الاستفادة من المنحة الرئاسية.

- الضغط على زر إرسال الموجود أسفل الاستمارة الإلكترونية بالموقع.

خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

- ترسل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسالة sms لرقم الهاتف المحمول المسجلة في استمارة المنحة.

- توزيع المستفيدين من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة على 3 دفعات للصرف دون تزاحم شهريا.

- يتم الصرف خلال 5 أيام من إرسال الرسالة من خلال ماكينة الصرف الآلي ATM.

- يتم توزيع المنحة الرئاسية عن طريق 14 ألف ماكينة صرف آلية على مستوى الجمهورية.

- يتم تحديد يومين للمتخلفين عن الصرف في المواعيد المحددة لهم.

الرئيس يوجّه باستمرار منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية، قائلًا: "طالما اتكلمت عن العمالة غير المنتظمة مش إدينا 3 شهور، طيب انتوا هتكملوا لآخر السنة ولا إيه، الناس ظروفها صعبة، فلو كان كده نكمل لغاية آخر السنة".