إشتعال المنافسة بين مرشحي النواب في الدائرة الثانية بأسيوط

إشتعلت المنافسة بين المرشحين في انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط، خاصة الدائرة الثانية التي تضم مراكز "القوصية وديروط ومنفلوط" حيث تخطى عدد المرشحين بالدائرة على مقاعد الفردى 40 مرشحًا، فيما دفع حزب مستقبل وطن بمرشحين من كبار عائلات المراكز الثلاثة، لتزيد حدة المنافسة على المقاعد المخصصة للدئرة.

وتعد "العائلات" هي كلمة السر في حسم انتخابات مجلس النواب خاصة في مراكز القوصية وديروط فى محافظة أسيوط، حيث يسعى المرشحون لاحتواء كبار العائلات بمختلف مراكز المحافظة، من خلال تبادل الأصوات لحسم السباق

من جانب آخر نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز ديروط مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم مرشحي الحزب بالدائرة الثانية لشرح البرامج الانتخابية الخاصة بالمرشحين والوقوف على الإجراءات التنظيمية لأمانة مركزديروط لخوض انتخابات مجلس النواب 2020م.

ويتنافس على مقعد الدائرة اللواء يونس الجاحر وإبراهيم نظير ولمرشح الدكتور حسام حلمي ماضي،وحمادة زهير وينافسهم مرشحين مستقلين خاضوا انتخابات سابقة الأمر وتوقع مراقبون حسم المنافسة في الدائرة الثانية لضالح مرشحى مستقبل وطن لكونهم مسيطرين على عائلات المراكز الثلاث.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وبحضور المهندس محمود النمر أمين الحزب ديروط و حامد الببلاوي امين التنظيم مرشح القائمة الوطنية، والنائب محمد عيد عبدالجواد عضو مجلس النواب مرشح الحزب بالقائمة الوطنية ومرشحى الفردى كلا من النائب اللواء يونس الجاحر عضو مجلس النواب مرشح الحزب فردي، والنائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، ومرشح الحزب فردي، والدكتور حسام الدين حلمي ماضي، أمين الحزب بمركز منفلوط، ومرشح الحزب فردي، وحمادة زهير مرشح الحزب فردي، وأمناء الأمانات النوعية، وأعضاء هيئة مكتب الحزب ديروط والوحدة الحزبية بمركز ديروط وجميع عمد ومشايخ قري ديروط.

و أكد المهندس محمود النمر أمين الحزب ديروط أن حزب مستقبل وطن أخذ على عاتقه دعم الدولة المصرية فى كل المجالات مشيرًا إلى أن أمانة مركز ديروط تعمل على توعيه المواطنين بأهمية ممارسة حقوقهم السياسية عبر التصويت في صناديق الاقتراع.

وشدد المرشح اللواء يونس الجاحر على اهميه التوعيه الجيدة للناخبين موضحا طريقه الادلاء الصحيحه باصواتهم منعا لوجود اصوات باطله لافتا إلى أن الحزب يمشى بخطوات واثقه لدعم الدوله واكد ان الحزب يضع هموم المواطن نصب اعينه ويعمل على حل مشاكل المواطنين وتذليل اى معوقات والعمل على حلها