صور.. 11 معلومة عن كاتدرائية بشائر الخير: افتتحها السيسي في مايو

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والأنبا كاراس السائح في منطقة بشائر الخير ٣، بحي القباري بالإسكندرية.

ويرصد "الوطن" 11 معلومة عن كاتدرائية بشائر الخير في التقرير التالي:

- تم إنشاؤها ضمن تطوير الدولة لمنطقة مأوى الصيادين العشوائية لتصبح ثالث المناطق التي يتم تطويرها تحت الاسم ذاته "بشائر الخير".

- تحوي الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات.

- تقع على مساحة ٣٢٠٠ مترًا مربعًا

- تسع الكاتدرائية لـ ٩٠٠ مصلٍّ

- دشن البابا المذبح الرئيس باسم السيدة العذراء، والمذبح البحري باسم الشهيد أبي سيفين، والقبلي باسم القديس الأنبا كاراس

- تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتدرائية في مايو الماضي ضمن افتتاحه لمنطقة بشائر الخير ٣

- شارك البابا في طقس التدشين عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

- تتبع الكاتدرائية الجديدة رعويا وإداريا، الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية

- تضم كاتدرائية بشائر الخير عدد كبير من الأيقونات.

- تحمل تكلفتها الإنشائية بالكامل متبرعون من محبي الكنيسة، منهم رجل الأعمال المهندس عصمت ناثان وأسرته

- تضم الكاتدرائية مستوصف طبي به عيادات خارجية لخدمة منطقة بشائر الخير بأكلمها مسلمون وأقباط.

كان البابا تواضروس الثاني، بدأ أمس الأربعاء، زيارة إلى محافظة الإسكندرية واستهلها بإلقاء محاضرته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية، فضلا عن زيارة مزار مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية في كاتدرائيته بالإسكندرية، كما كرّم الطلاب الأقباط المتفوقين في مسابقة برنامج "إيمي" التي أقيمت على الإنترنت، وكانت متاحة للمشتركين من جميع إيبارشيات الكرازة المرقسية.

وتعد تلك أول مرة يدشن فيها البابا تواضروس الثاني كنائس جديدة في ظل وباء فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت صلوات التدشين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الوباء ومنها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.