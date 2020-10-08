عمر كمال مهاجما فريق حمو بيكا: "قلوبكم سودة"

أزمة جديدة يعيشها الفنان عمر كمال، بعد واقعة مشاجرة في حفله الأخير بلبنان، إذ وقعت خلافات بينه وبين مطرب المهرجانات علي قدورة، أحد أعضاء تيم "VIP" لـ حمو بيكا.

وكتب "قدورة" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عمر المال ما يعدل عمر كمال.. أنت فين من غير الشكشك"، ليكتفي "عمر" بقوله: "ربنا يبعد عننا القلوب السودة يارب".

وتلقى "قدورة" هجومًا عنيفًا من قبل الجمهور، بعد سخريته من عمر كمال، إذ قالت إحدى اللبنانيات: "مين هيدا وشو بيشتغل.. أول مرة بسمع فيه يعني.. أنت يا عمر عّم تعملوا خدمة ببلاش وتشهروا.. ركز على ستايلك بأغانيك بيكفي مهرجانات رضيت الجمهورين بس صار لازم تركز على يلي بيعيش أكتر لسنين طويلة.. مثل أبويا والغربة وعلى ايه وحتى أغاني غيرك بصوتك وكل أغانيك يلي مافي أي حدا بيقدر يلغيها من الوجود".

وطالب الجمهور عمر كمال، بالابتعاد عن هذه الخلافات وتجاهلها مع ضرورة التركيز على الغناء فقط وطرح أعمال جديدة، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه في الشهور الأخيرة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا عددا من فيديوهات مشاجرات بين بحفل مطربي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، الذي أقيم في لبنان.

وكشف عمر كمال، في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن الحفلة بدأت بشكل طبيعي، وكان من المقرر أن يغني فيها أيضا حسن شاكوش، ولكن زاد عدد الضيوف بشكل غير طبيعي، ما أدى إلى وقوع تشاجر بين اثنين من الحاضرين وقيام عدد آخر بالتشاجر.

وأشار كمال، إلى أن الحفل لم يكتمل وقمنا بالرحيل من الحفل حتى لا تتفاقم المشاكل.