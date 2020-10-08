الحصيلة النهائية 61 مصابا.. تفاصيل جديدة في حادث تسريب غاز الكلور بقنا

حالة من الهلع والخوف عاشها أهالي نجع أبو قابول في نجع حمادي، على خلفية تسرب غاز الكلور من محطة مياه مجاورة، أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق إثر استنشاق الغاز.

وأعلنت مديرية الصحة بقنا، أن الحصيلة النهائية للمصابين بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز الكلور من مرشح مياه نجع قابول بمركز نجع حمادي بلغ 61 شخصا.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، في بيان له، إن 39 مصاب تم تقديم الأكسجين لهم داخل مستشفى نجع حمادى بينما تم علاج 22 آخرين عن طريق الإسعافات الأولية نتيجة استقرار حالتهم موضحا أنه تم إرسال اسطوانات من الأكسجين من إدارات قنا وفرشوط الصحية إلى نجع حمادى لسد احتياجات المستشفى نتيجة ارتفاع أعداد المصابين.

وكشف عن خروج جميع المصابين من المستشفى وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقيهم العلاج واستقرار حالتهم الصحية، وقدم شكره إلى الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى تقديرا لجهودهم المبذولة في عمل الإسعافات الأولية لمصابي واقعة تشرب غاز الكلور وإنقاذهم أرواح عشرات المواطنين.

وكانت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تمكنت من السيطرة على تسريب غاز كلور بمحطة مياه شرب بنجع عاقول التابع بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وبحسب مصدر أمني، فور ورود بلاغ انتقلت قوات برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتبين تسريب في اسطوانة غاز 800 كيلو، وتم السيطرة علي التسريب .

قال عبداللاه خبير، رئيس مدينة نجع حمادي، إن سبب تسرب غاز الكلور بمرشح مياه نجع قابول بمركز نجع حمادي، وقع نتيجة كسر بمحبس ماسورة غاز الكلور، لافتا إلى أن فرق الحماية المدنية تمكنت من إصلاح الكسر ووقف تسرب الغاز.

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة 10 أشخاص، من قرية نجع قابول، بحالات اختناق، بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه نجع حمادي، ثم ارتفع عدد المصابين إلى 61 شخصًا.