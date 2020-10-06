"الزراعة" تنظم المؤتمر الأول للرمان وتحتفل بنجاح المنظومة الرقمية

نظمت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالتعاون مع شركة محاصيل مصر، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المؤتمر الأول من نوعه للاحتفال بنجاح المنظومة الرقمية، لحصر وتكويد مزارع الرمان المخصصة للتصدير باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة الـ GPS في مدينه أسيوط عاصمة الذهب الأحمر في المنطقة العربية وافريقيا.

وترأس المؤتمر الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، بحضور الدكتور محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لشركة محاصيل مصر، الرائدة في التكنولوجية الرقمية الزراعية، وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، نيابة عن عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس، والدكتور محمد المنسي مدير إدارة خدمة المصدرين، وبحضور العديد من المزارعين والمصدرين، وجانب من المستوردين الموجودين داخل المحافظة.

واستعرض "العطار" الجهود التي تقوم بها الدولة بدعم وزير الزراعة، لفتح أسواق جديده لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية من خلال الحجر الزراعي، والتي وصلت إلى 38 سوقا حتى الآن في خلال الثلاث السنوات الأخيرة فقط. وأشار إلى المجهودات الحالية لفتح أسواق الصين واليابان والفلبين وإندونيسيا، أمام الرمان المصري، والتي سوف تكتمل خلال الشهور المقبلة.

أشار رئيس الحجر الزراعي إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية وأجهزة الـGPS وصور الأقمار الصناعية، لتطوير منظومة التصدير للحاصلات الزراعية المصرية، وتمكين المستوردين من تتبع شحناتهم Traceability والتأكد من الالتزام بتعليمات الحجر الزراعي المصري .

وأضاف "العطار"، أن وزارة الزراعة وفرت كافة الإمكانيات لنجاح المشروع، تمهيدًا لتعميمه على باقي الحاصلات الزراعية المزمع تصديرها مثل الموالح والبطاطس والبصل وخلافه خلال الفترة المقبلة، وذلك حتي تتبوأ الحاصلات الزراعية المصرية مكانتها العالمية، وكذلك الاستمرار في رفع جوده الصادرات، بما يسمح بتحسين الأسعار وتعظيم العائد للمزارعين والمصدرين المصريين.

وتفقد رئيس الحجر الزراعي، بزيارة العديد من المزارع والمفارش، ومراكز التجميع خصوصًا الصغيرة والمتوسطة والنائية منها، والالتقاء بالمزارعين والقائمين على عمليات الجمع والفرز والتعبئة في مواقعهم، للتأكد من التزامهم بتعليمات الحجر الزراعي المصري.

وشدد "العطار" على اهمية اتباع الممارسات الزراعية السليمة والتي توفرها الإدارة بشكل مستمر.

وقام الدكتور محمد المنسي مدير إدارة خدمة المصدرين والمهندس محمد فوزي، بتنفيذ بيانا عمليا لبعض الممارسات الدولية الواجب اتباعها وكذلك التنويه إلى تجنب بعض الإجراءات الخاطئة التي كثيرا ما تؤدي إلى رفض الشحنات في ميناء الوصول.

وخلال الزيارة، استمع رئيس الحجر الزراعي، إلى مقترحات المزارعين والمصدرين والمستوردين وكذلك الإجابة على استفساراتهم، خصوصا فيما يتعلق بأهمية التنسيق بين المزارعين لتحسين الأسعار في الأسواق العالمية، والتداخلات المساحية والمعوقات اللوجستية، على الحدود الدولية، وكيفية تعامل وزير الزراعة بسرعة وحسم والوصول إلى حلول دائمة أخذا مصلحة المزارعين في المقدمة.

واختتم الدكتور أحمد العطار، زيارته إلى مزارع ومفارش ومراكز التجميع، بمحافظة أسيوط عاصمة الرمان بجولة على مراكز البيع المنتشرة وحثهم على اتباع الطرق الحديثة لتعظيم العائد من استثماراتهم والاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي توفرها الدولة.