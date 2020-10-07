بريد الوطن.. أنقِذ مستقبل أولادنا يا محافظ القليوبية

نحن أولياء أمور طلبة مدرسة «الشهيد مدحت طلعت التجريبية»، بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، التى تم تجهيزها بالكامل على نفقة الأهالى، فوجئنا بصدور قرار بإخلاء المدرسة بحجة أنها متصدعة وآيلة للسقوط، فتم نقل التلاميذ إلى مبنى ملحق بمدرسة كمال الدين حسين الابتدائية، ثم حدثت مشاكل بين إدارتى المدرستين تم على أثرها نقل التلاميذ إلى مبنى ملحق بمدرسة ناصر الإعدادية بنين، وتم تجهيزه على نفقة أولياء الأمور أيضاً، وبعد ذلك تم نقلهم إلى «الإعدادية القديمة بنين» فى منطقة المنشية بجوار السوق، بمبنى ملحق، ولكن بحمامات مشتركة وفناء واحد، نناشد السيد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تخصيص مدرسة لإنقاذ أبنائنا من خطر التنقل بين المدارس.

عن أولياء الأمور: إيهاب أبوزيد عز- بنها - القليوبية

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