بعد عامه الـ50.. أفلام يحضر لها مات ديمون

يتم اليوم الفنان مات ديمون عامه الـ50، الذي أضاف الكثير لصناعة السينما كمنتج، ممثل وكاتب سيناريو، وترشحت أعماله للعديد من الجوائز، وحصد عنها أوسكار وجولدن جلوب، وللفنان الشامل الذي ولد 8 أكتوبر 1970، عدد من المشاريع الفنية التي يحضر لها حاليا، نرصدها في التقرير التالي.

Stillwater

تم الإعلان عن مشاركة مات ديمون بطولة فيلم Stillwater، والذي يقوم بإخراجه توماس مكارثي، والذي يشارك في كتابته مع عدد من كتاب السيناريو.

يشارك مات ديمون بطولة الفيلم كل من، أبيجيل بريسلين، كميل كوتين وروبرت بيترز.

يحكي Stillwater عن أب يسافر من أوكلاهوما إلى فرنسا لمساعدة ابنته التي تم القبض عليها بتهمة القتل بحسب موقع IMDB، ولم يتم تحديد موعد عرضه.

The Last Duel

يصور مات ديمون حاليا فيلم The Last Duel، والذي يمثل فيه بجانب صديقه بن أفليك، بالإضافة إلى آدم دايفر.

الفيلم يكتبه مات ديمون وبن أفليك، نيكول هولوفسينر وإريك جاجر، ومن إخراج ريدلي سكوت.. ويشارك "ديمون" في إنتاجه أيضا، ومن المفترض طرح الفيلم 15 أكتوبر 2021 بحسب موقع IMDB.

مات ديمون والإنتاج

مسلسل Green Beret's Guide to Surviving the Apocalypse

يشارك مات ديمون في إنتاج المسلسل وهو من بطولة شون فانس، داريل فانين، لويز بوند.

Witness for the Prosecution

يشارك مات ديمون في إنتاج الفيلم، ويخرجه ويقوم ببطولته صديقه بن أفليك، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ أجاثا كريستي، وسيناريو لـ كريستوفر كيسير.

مسلسل Thirst

تم الإعلان عن مشاركة "ديمون" في إنتاج المسلسل الذي يكتبه تشارلز ليفيت ولم يتم تحديد موعد عرضه.

وخلال مشوار "ديمون" الفني، شارك كممثل في أكثر من 80 عملا، وكتب 3، وأنتج أكثر من 20 عملا، وحصد عن أعماله العديد من الجوائز.

ترشح مات ديمون لخمس جوائز أوسكار في فئات مختلفة "تمثيل"، إنتاج وكتابة، وحصدها مرة واحدة في فئة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما.

وترشح "ديمون"، لجولدن جلوب 7 مرات، وحصد منها 2، وترشح لبافتا 4 مرات، وحصد جائزة الدب الفضي من برلين السينمائي مرتين، وغيرها المئات من الترشيحات من كبرة المهرجانات والأحداث الفنية.