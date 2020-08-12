من توم هانكس لأنطونيو بانديراس.. كورونا لا يرحم المشاهير

كورونا لا يرحم، وما زال يصطاد المشاهير، وبدلا من تتبع آخر أعمال بعضهم، باتت أخبار المرض ومقاومتهم له هي التي تتصدر صفحاتهم على السوشيال ميديا.

وفي هذا التقرير نعرض عددا من الفنانين الذين أصيبوا بفيروس كورونا بداية من توم هانكس وحتى أنطونيو بانديراس.

توم هانكس

يعتبر من أوائل الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بكورونا، بعدما أكد في مارس الماضي عن إصابته بالفيروس هو وزوجته ريتا ويلسون.. أثناء تواجدهما بأستراليا.

وكتب هانكس وقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الأعراض التي شعر بها، ووجه رسالة لجمهوره قائلا: "اعتنوا بأنفسكم".

وبعد شفاءهما حث هانكس وزوجته ريتا، جماهيرهما في عدد من اللقاءات، بأن يحافظوا على سلامتهم من خلال ارتداء الكمامات، وغسل الأيدي، مع مراعاة ترك المسافات.

وفي آخر مارس، عاد "هانكس" برفقة زوجته "ريتا" إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى عقب شفائهما من فيروس كورونا.

جاكسون براون

كشف المغني وكاتب الأغاني الأمريكي جاكسون براون عن إصابته بفيروس كورونا.. وذلك في شهر مارس.

وأكد وقتها الفنان البالغ من العمر 71 عامًا، إنه حصل على اختبار عندما كان يعاني من السعال وارتفاع درجة الحرارة.

إدريس ألبا

في مارس الماضي أيضا أعلن الممثل الإنجليزي إدريس إلبا، عن إصابته بكورونا، وذلك عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تعافيه قال الممثل الإنجليزي بأنه محظوظ كونه ما زال على قيد الحياة، ولأنه تمكن من هزيمة الفيروس.

مارك بلوم

في آخر مارس، توفى الممثل المسرحي والسينمائي الأمريكي، مارك بلوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

جو ديفي

توفي المغني العالمي جو ديفي يوم 30 مارس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكشف متحدث باسمه وقتها: "مات أسطورة الموسيقى الريفية الحائز على جرامي، متأثرا بإصابته بكورونا".

آدم شليزنجر

توفي المغني وكاتب الأغاني الأمريكي آدم شليزنجر، عن عمر ناهز 52 عامًا متأثرا بفيروس كورونا.. وذلك أول شهر أبريل.

إيدي لارج

توفي الكوميديان البريطاني إيدي لارج، عن عمر ناهز 78 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال ابنه وقتها في تدوينة: "لقد كان يعاني من قصور في القلب ولسوء الحظ، أثناء وجوده في المستشفى، أصيب بفيروس كورونا، والذي للأسف لم يكن قلبه قويًا بما يكفي لمحاربته".

أندريا بوتشيلي

أصيب المغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي، بفيروس كورونا في شهر مارس الماضي، لكنه حصل على شفاء سريع منه.

نيكي كورديرو

توفي الممثل الكندي نيكي كورديرو في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، عن عمر ناهز 41 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ودخل المستشفى في مارس 2020، بعد اختبار تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وطوال فترة إقامته في المستشفى، بترت ساقه، وجرى إعطاؤه جهاز تنظيم ضربات القلب..

وظل في وحدة العناية المركزة لأكثر من 90 يومًا وعانى من مضاعفات إضافية حتى وفاته.

أميتاب باتشان

تم الإعلان عن إصابة الممثل الهندي وعائلته بفيروس كورونا يوم 11 يوليو.

وفي 27 يوليو الماضي، أعلن أبهيشيك باتشان، شفاء زوجته نجمة بوليود إيشورايا راي، وابنته من "كورونا"، وخروجهما من المستشفى، بعد شفائهما من الفيروس تماما، وبعدها أعلن أميتاب باتشان شفاءه من فيروس كورونا.

أنطونيو بانديراس

إعلان بانديراس إصابته بكورونا، سبب صدمة كبيرة لكل محبيه، حيث أعلن عبر تويتر أنه أصيب بكورونا ويقضي يوم ميلاده بالعزل.

وأضاف "بانديرس": "أود أن أضيف أنني أشعر بتحسن نسبي، وأنا واثق من أنني سوف أتعافى في أقرب وقت ممكن بعد التعليمات الطبية التي آمل أن تسمح لي بالتغلب على الفترة المرضية التي أعاني منها".

وأضاف الممثل الإسباني: "سأستفيد من هذه العزلة بالقراءة والكتابة والراحة ومواصلة وضع الخطط للبدء في إعطاء معنى لعمري بعد الـ60 عامًا".