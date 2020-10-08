بـ500 جنيه.. مرشحو النواب بالأقصر يطلبون أسماء الناخبين من المحكمة

تقدم مرشحون في انتخابات مجلس النواب بالنظامين الفردي والقائمة، بطلبات إلى محكمة الأقصر الابتدائية للحصول على بيان بأسماء الناخبين في كل دائرة انتخابية - قاعدة بيانات الناخبين - على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه مقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه.

ونصت المادة 18 من قانون مجلس النواب وتعديلاته على أن "يكون لكل مترشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم".

ويستخدم المرشحون لانتخابات مجلس النواب أسماء الناخبين في الوصول إليهم وتقديم المرشح برنامجه الانتخابي إليهم، ومعرفة الناخبين الذين يمكن أن يصوتوا له في تلك الانتخابات.

وشهدت الأقصر تقدم 162 مرشحًا محتملًا، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان مدى لياقتهم الصحية، ضمن الإجراءات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا.

"الوطن" استعرضت تفصيلا للثلاث دوائر التي خصصت للمحافظة بمجلس النواب.

1- عدد من تم الكشف عليه طبيًا 162 مرشحًا.

2- عدد المرشحين الذين تقدموا للفردي 68 مرشحا.

3- عدد المرشحين الذين تقدموا للقائمة 12 مرشحا.

4- 64 مرشحا أعلنوا خوضهم السباق البرلماني لكنهم لم يتقدموا فعليًا لإحدى القوائم أو الفردي ما يعني خروجهم من السباق.

5- 36 مرشحا محتملا بالدائرة الأولى لمركز وبندر الأقصر.

6- 25 مرشحا محتملا لـ"النواب"، بالدائرة الثانية غرب الأقصر.

7- 22 مرشحا محتملا بالدائرة الثالثة بجنوب الأقصر.

يذكر أنّ عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.