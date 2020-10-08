بسمة وهبة لـ"الوطن": أنا متفائلة وقوية ويلقبونني بالمرأة الحديدية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها انتهت من إجراء الفحوصات والتحاليل، على أن تظهر نتائجها ما بين أسبوعين لـ3 أسابيع، وحصلت على كورسات الطبخ في نوع جديد من الحلويات "أول مرة هيدخل مصر" في الأيام الأخيرة.

وأضافت "وهبة"، في تصريحات لـ"الوطن"، ليس من عادتي الجلوس فترات طويلة لا أعمل فيها أي شيء، لذلك قررت أن استغل فترة انتظاري التحاليل، بأن أشغل هذا الوقت في تعلم شئ أحبه ولدي عنه خلفية كبيرة وهو تعلم الطبخ، وبالفعل حصلت على كورسات في الطبخـ، وليس الطبخ بشكل عام ولكن في نوع من الحلويات، واخترت هذا النوع، لأنه لا يوجد في مصر نهائيا، وسألت عدد من الشيفات في مصر عنه أكدوا لي أنه لا يوجد لدينا.

وتابعت بسمة، اخترت هذا الكورس، لكي أستفيد منه في مصر، خاصة أن هذا النوع غير موجود، بالإضافة إلى قيامي بفتح مطعم جديد مخصوص لهذه النوعية من الحلويات.

وأكدت بسمة وهبة: "عمري ما فقدت حماسي أو قوتي"، والدليل أن وقت انتظاري للتحاليل، بدأت أتعلم شيئا جديدا، دائما أنا متفائلة وقوية، ويلقبوني بالمرأة الحديدية، بسبب إصراري وحماسي الدائم، وأقول لكل الناس "عمري ما كنت ضعيفة".

يذكر أن في أول حوار لها بعد رحلة علاجها بالعاصمة البريطانية لندن، قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها عادت إلى القاهرة، بعدما انتهت من إجراء الفحوصات والتحاليل، على أن تظهر نتائجها ما بين أسبوعين لـ3 أسابيع، موجهة رسالة لكل من ساندها قائلة: "شكرا لكل واحد دعالي.. يارب كل واحد دعالي بالشفاء الدعاء دة يبقى من نصيبه".