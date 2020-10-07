بعد إصابتها بمرض نادر.. بسمة وهبة تقرر العودة لمصر وتنتظر نتيجة العينة

انتهت الإعلامية بسمة وهبة، من تجربتها الجديدة، خارج البلاد، إذ بدأت في تعلم فنون الطهي، وذلك بجانب خضوعها لرحلة علاجية، إذ تُعاني من مرض نادر.

وقالت "وهبة" خلال فيديو جديد عبر حسابه الشخصي، "هرجع مصر.. خلاص مش قادرة بقى.. اتعلمت كل مواهب الطبخ الجديدة وأكلات غير موجودة في مصر وهرجع أعملها لكل اللي بحبهم".

وبشأن مرضها النادر قالت، "نتيجة التحليل تستغرق مابين 4 أسابيع إلى 9 أسابيع، بسبب إجراءات وتحاليل "كوفيد 19"، لذلك قررت أن أعود لمصر واستقبل النتيجة في أرض وطني مهما كانت".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد نشرت صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، برفقة أحد طهاة الطعام، داخل أحد المطاعم، مُعلقة عليها بقولها: "وأنا في الكلاس".

وظهرت "وهبة" خلالها بعدما فقدت الكثير من وزنها بعد تعرضها لمرض نادر، وأثار ظهورها جدلاً بشأن جسدها النحيف، وقالت لها الإعلامية أروى، "حبيبتي ألف سلامة عليكي ترجعي بألف سلامة وصحة وسعادة"، وبعض التعليقات من جمهورها، "أنت خسيتي كده ليه؟.. ربنا يشفيكي".

وسبق، وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة، سبب سفرها للعلاج خارج مصر، خاصة بعد العديد من الانتقادات التي وجهت لها من قبل البعض، بسبب ذهابها للعلاج بالخارج وليس بموطنها مصر.

وأكدت بسمة وهبة، في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، أنها تعاني من مرض نادر، ما دفعها للسفر بالخارج من أجل تلقي العلاج، لأن حالتها لا تتواجد مثلها في مصر بشكل كبير.

وأضافت "بسمة" أنها خضعت لعملية بسيطة من أجل أخذ العينة، حتى يفحصها الأطباء، مطالبة الجميع بالدعاء لها بالسلامة والشفاء.