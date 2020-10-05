بسمة وهبة تتحدى مرضها النادر بدروس "تعلم الطهي" خارج البلاد

تخوض الإعلامية بسمة وهبة، تجربة جديدة، خارج البلاد، إذ بدأت في تعلم فنون الطهي، وذلك بجانب خضوعها لرحلة علاجية، إذ تُعاني من مرض نادر.

ونشرت بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لها برفقة أحد طهاة الطعام، داخل أحد المطاعم، مُعلقة عليها بقولها: "وأنا في الكلاس".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد نشرت أمس صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت "وهبة" خلالها بعدما فقدت الكثير من وزنها بعد تعرضها لمرض نادر، وأثار ظهورها جدلاً بشأن جسدها النحيف، وقالت لها الإعلامية أروى، "حبيتي ألف سلامة عليكي ترجعي بألف سلامة وصحة وسعادة"، وبعض التعليقات من جمهورها، "أنت خسيتي كده ليه؟.. ربنا يشفيكي".

وسبق، وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة، سبب سفرها للعلاج خارج مصر، خاصة بعد العديد من الانتقادات التي وجهت لها من قبل البعض، بسبب ذهابها للعلاج بالخارج وليس بموطنها مصر.

وأكدت بسمة وهبة، في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، أنها تعاني من مرض نادر، ما دفعها للسفر بالخارج من أجل تلقي العلاج، لأن حالتها لا تتواجد مثلها في مصر بشكل كبير.

وأضافت "بسمة" أنها خضعت لعملية بسيطة من أجل أخذ العينة، حتى يفحصها الأطباء، على أن يكون نتيجة ظهورها اليوم، مطالبة الجميع بالدعاء لها بالسلامة والشفاء.