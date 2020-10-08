تنازل مرشحين للنواب بشبرا والخانكة: الأول تم استبعاده والثاني يدعم أخيه

تنازل النائب الحالي الدكتور محمود عطية عن دائرة شبرا، رسميًا عن الترشح بانتخابات مجلس النواب 2021، من خلال التقدم بطلب تنازل رسمي للجنة الانتخابات بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة.

جاء ذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بإعادته لقوائم المرشحين عقب استبعاده في مرحلة الطعون، بسبب الكشف الطبي وبعد إعلان الكشوف النهائية وورود اسمه بها كمرشح عن حزب الوفد الجديد لبرلمان 2015، وتراجع وتنازل رسميًا.

فيما رفع المرشح محمد نصر مدينة "مستقل" بالخانكة، شعار "لم الشمل"، متنازلًا عن الترشح لمساندة ابن عمه النائب الحالي محمد مدينة الذي يخوض الانتخابات بالدائرة نفسها التي تضم الخصوص والعبور عن حزب الوفد.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، بمحكمة بنها الابتدائية، قد تلقت طلبات تنازل 4 مرشحين، عن خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، لينخفض بذلك عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالقليوبية من 227 مرشحًا إلى 223 مرشحًا بـ6 دوائر انتخابية.

وجاءت أسماء المرشحين الذين تقدموا بطلبات للتنازل عن الترشح لمجلس النواب على النحو التالي: النائب الحالي محمود عطية حامد مرسي دائرة شبرا الخيمة، وشريف علي حسن عليمي بدائرة طوخ، ومحمد سيد محمد مصطفى دائرة طوخ، ومحمد نصر عبدالرازق نصر مدينة دائرة الخانكة، فيما كان قد تنازل في وقت سابق نجيب لطفي نجيب فريد دائرة شبرا الخيمة ولم يتمّ وضعه بالكشوف الانتخابية النهائية.

وكانت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، أعلنت أنه من المقرر أن يخوض 227 مرشحا بـ6 دوائر انتخابية بمحافظة القليوبية، السباق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم 21 سيدة.

وجاء توزيع المرشحين بالدوائر الانتخابية بعد رفع أسماء المرشحين المتنازلين على النحو التالي، دائرة شبين القناطر 24 مرشحًا، بينهم سيدة، ودائرة طوخ وقها 32 مرشحًا بينهم سيدتين، ودائرة بنها وكفر شكر 35 مرشحًا وهي الدائرة الوحيدة التي خلت من تواجد العنصر النسائي في السباق الانتخابي، ودائرة شبرا الخيمة 56 مرشحًا بينهم 12 سيدة، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية 36 مرشحًا بينهم 6 سيدات، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور 40 مرشحًا بينهم سيدتين، ليكون بذلك إجمالي عدد المرشحين بالدوائر الـ223 مرشحًا، بينهم 21 سيدة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدًا للمرشحين الفردي، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ بنائبين (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد نائبين (مركز شبين القناطر).