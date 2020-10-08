بسمة وهبة: "رجعت مصر عشان أقعد في حضنكم"

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها عادت إلى القاهرة، بعدما انتهت من إجراء الفحوصات والتحاليل، على أن تظهر نتائجها بين أسبوعين لـ3 أسابيع، موجهة رسالة لكل من ساندها، قائلة "شكرا لكل واحد دعالي.. يارب كل واحد دعالي بالشفاء الدعاء ده يبقى من نصيبه".

وأوضحت وهبة لـ"الوطن"، أن أزمة المرض أظهرت لها أصدقاء "بيظهروا في وقت الشدة"، على رأسهم شيرين كامل زوجة رجل الأعمال ياسين منصور، "شيرين ووقفتها معايا بتبين أن الصداقة مش بالسنين هي بالمواقف، مش بعرف أقلع السبحة الحلوة اللي هي ادتهالي".

وقالت: "أكتر حاجة مبسوطة بيها، هي صديقتي شيرين كامل زوجة الأعمال ياسين منصور"، الصديقة الجميلة التي وقفت بجانبي بحب، الصداقة ليست بالسنين بل بالمواقف، "مش بعرف أقلع السبحة الحلوة اللي هي ادتهالي"، وعدت إلى مصر "عشان أقعد في حضنكم"، وأرافق جمهوري الذين هم جزء من قوتي، أنا قوية بفضل الله وبفضل الجمهور.

وأضافت منذ شهر ونصف وأنا أعاني، "بس ربنا خلاها خفيفة عليا"، أنا أحبكم واستمروا في الدعاء ليّ "كل واحد دعا ليّ بالخير ربنا يجعل الدعاء ده من نصيبه، أنا نفسي أسالهم، الكلام الحلو ده بتجيبوه منين، الأدعية الحلوة دي منين، الناس بتقولي إحنا بندعيلك، ناس كنت لا يمكن أن أتخيل أنها حلوة وبسيطة من جوة بتدعيلي".

واختتمت "وهبة": أعتقد أن الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت في بريطانيا، الوضع يشوبه توتر كبير وقلق وارتباك، قد يكون هذا من أهم الأسباب التي جعلتني اتخذ قرار العودة.