مرشحو الأحزاب في الدقهلية: "مستقبل وطن" يتصدر.. و"النور" مشاركة رمزية

تصدر حزب مستقبل وطن عدد المرشحين الحزبيين لمجلس النواب في الدقهلية، حيث بلغ عدد مرشحيه 17 مرشحا، يتنافسون على 21 مقعدا مخصصين للمقاعد الفردية في 10 دوائر بالمحافظة، وجاء في المركز الثاني بالنسبة لأعداد المرشحين حزب الوفد الجديد والذي دفع بعدد 9 مرشحين، ثم حزب حماة الوطن بـ 7 مرشحين.

وتساوى كلا من حزبي الشعب الجمهوري والمؤتمر، حيث دفع كل منهما بعدد 4 مرشحين فقط، ثم حزب الجيل الديمقراطي بـ3 مرشحين، بينما تساوى كلا من حزبي العربي للعدالة والمساواة والمؤتمر، ولكل منهما مرشحين اثنين داخل المحافظة.

واكتفت 6 أحزاب بالمشاركة الرمزية من خلال الدفع بمرشح وحيد لكل منها، وهي أحزاب: "النور، التحرير المصري، مصر القومي، المصريين، الاتحاد، الريادة".

وبلغ إجمالي أعداد المرشحين الحزبيين 55 مرشحا، من بين 354 جرى إعلان أسمائهم في القوائم النهائية.

ومن مفاجأة الترشح أن يخوض حزب النور المنافسة على مقعد وحيد فقط، بمرشحه رضا جبر الديهي، عن دائرة مركز المنصورة، والذي أكد أن الحزب رأى أن تكون مشاركته بسيطة خلال هذه الدورة، مؤكدا قدرته على الفوز لوجود قواعد للحزب في كافة قرى الدائرة.

كما ترشح النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب بشكل مفاجئ عن حزب المؤتمر في دائرة بلقاس، بعد تمسكه لفترة كبيرة بكونه مستقلا عن التمثيل الحزبي.

ويتنافس مرشحو التحالف الوطني على جميع المقاعد الفردية في الدقهلية، بينما حزب الوفد اكتفى بـ9 مرشحين فقط، بينهم النائب أحمد همام القزمازي، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين، وبدوي عبد اللطيف هلال، عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 362 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا.

وخصص القانون لمحافظة لدقهلية 17 مقعدا ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد موزعين على 6 محافظات هي: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ ".