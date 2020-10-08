نائب مطروح: المحافظ يبحث حلولا لتمليك المواطنين المقيمين بالمنازل الشعبية

أعلن نائب مطروح، مهدي العمدة، مقترحا قدمه إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال لقائه بشأن تمليك المنازل الشعبية للمواطنين من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غرباً مروراً بواحة سيوة جنوباً لإنهاء معاناة المواطنين بتسجيل منازلهم بشكل بسيط وبرسوم تكون في متناول الجميع حيث تأخذ الدولة حقها، والمواطن يحقق غايته في تملك منزله بشكل ميسر يحقق الاستقرار الاجتماعي لجميع أهالى مطروح حراس بوابة مصر الغربية.

وقال "العمدة" إن المحافظ أكد له أنه اتخذ فى هذا الشأن قراراً مستندا فى ذلك إلى القانون رقم 182 لسنة 2018 من قانون المزايدات والمناقصات والذي يبيح للمحافظ التصرف في الأراضي بالبيع بالأمر المباشر فى نطاق وحدود معينة، مشيرا إلى أن هذا القانون هو السند والإطار القانوني الذى بنى عليه محافظ مطروح قراره باقتحام هذا الملف الشائك والذي يهم ويشغل بال جميع أبناء المحافظة، موضحا أنه تم عرضه من قبل المحافظة على مجلس الوزراء وفي انتظار التصديق عليه في أقرب وقت ممكن.

وأضاف "العمدة" أن ذلك سيكون من حق أى مواطن أن يحصل على سند ملكية لمنزله الذى يعيش تحت سقفه، بعد طول معاناه مع الروتين والبيروقراطية الممله والتى قضى عليها اللواء خالد شعيب بهذا القرار الجريء والذى يستحق من جانبنا الشكر والإشادة، وهو ما لم يستطع غيره أو يتجرأ على اتخاذه.

وأشار إلى أن هناك بشرى تسر أهالى مطروح فى القريب العاجل بخصوص قيود الارتفاعات بمدينه مرسى مطروح العاصمة، والتى من شأنها أن تعمل على حلول طيبة لارتفاعات المباني المرخصة فى المدينة ، وهذا كله مما يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين والاستقرار الاجتماعى لأهالى مطروح.