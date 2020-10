"رحلة نجاح".. مات ديمون وبن أفليك "صداقة" من الطفولة للأوسكار

صداقة بدأت منذ الطفولة عندما تقابلا معا في ولاية ماساتشوستس بأمريكا، كان مات ديمون يبلغ من العمر 10 سنوات، بينما بن أفليك 8، كبرت أحلامهما معهما، واستمرت صداقتهما حتى اقتحما عالم الأفلام، لتصبح علاقتهما من أطول صداقات هوليود وأكثرها شهرة.

بدأ بن أفليك، 48 عاما، مشواره الفني قبل مات ديمون بـ 7 سنوات، عام 1981 من خلال مشاركته وهو صغير السن في فيلم The Dark End of the Street، ليلحق به صديق عمره عام 1988 بعد أن شارك في فيلم Mystic Pizza.

في عام 1989 اشتركا معا بأدوار صغيرة في أول فيلم يجمع بينهما Field of Dreams.. من إخراج فيل ألدن روبنسون.

عام 1992، اشتركا معا في فيلم School Ties، والذي أخرجه Robert Mandel، ثم اشتركا معا في فيلم Glory Daze عام 1995، وهو من إخراج Rich Wilkes.

وشهد عام 1997 نقلة في حياة الصديقان، بعدما كتبا معا فيلم Good Will Hunting، واشتركا في بطولته أيضا، وحصدا عنه جائزة أوسكار أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، بالإضافة لترشح مات ديمون لجائزة أفضل ممثل دور رئيسي.

Good Will Hunting أخرجه Good Will Hunting وترشح للعديد من الجوائز الأخرى.

في عام 1997 أيضا شارك الصديقان بطولة فيلم Chasing Amy الذي أخرجه كيفن سميث، وفي عام 1999 قاما ببطولة فيلم Dogma، من إخراج وتأليف كيفن سميث.

ثم قاما ببطولة أفلام Jay and Silent Bob Strike Back، عام 2001 من إخراج وتأليف كيفن سميث، وفيلم The Third Wheel عام 2002، وفيلم Jersey Girl عام 2004.

حاليا يصواران معا فيلم The Last Duel، والذي يمثل فيه مات ديمون بجانب صديقه بن أفليك، بالإضافة إلى الممثل آدم دايفر.

الفيلم يكتبه مات ديمون وبن أفليك، نيكول هولوفسينر وإريك جاجر، ومن إخراج ريدلي سكوت.. ويشارك "ديمون" في إنتاجه أيضا، ومن المفترض طرح الفيلم 15 أكتوبر 2021 بحسب موقع IMDB.

يشارك مات ديمون في إنتاج فيلم Witness for the Prosecution، ويخرجه ويقوم ببطولته صديقه بن أفليك، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ أجاثا كريستي، وسيناريو لـ كريستوفر كيسير.

قال ديمون الذي يتم عامه الـ 50 اليوم، في تصريح سابق عن صديقه "أفليك": "كنا نحب نفس الشيء، التمثيل وصناعة الأفلام، كان لدينا هوس بالسينما وشجعنا بعضنا البعض".

وقال ديمون عام 2011 في تصريحات صحفية: "كان لدينا حسابًا مصرفيًا مشتركًا، وكان عبارة عن أموال قمنا بكسبها وقت القيام بالإعلانات التجارية المحلية وكنا نستخدمها فقط في الرحلات إلى نيويورك لإجراء الاختبارات".