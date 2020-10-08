تحديث بيانات الناخبين بأسماء من مر على اكتسابهم الجنسية المصرية 5 سنوات

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تعديل وتحديث قاعدة بيانات الناخبين الأربعاء الماضي، أي قبل 15 يومًا من بدء عملية اقتراع المصريين في الخارج، وفق اللائحة التي تنص عليها الهيئة.

وأضافت الهيئة أنّه وفقا للمادة رقم 13 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يتم إضافة المتجنسين الذين مرّ على اكتسابهم الجنسية المصرية 5 سنوات، إلى قاعدة بيانات الناخبين.

ونصت المادة على أنّه "يجب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس، إلا إذا مضت 5 سنوات على الأقل على اكتسابه إياها".

كما نصت المادة 14 من القانون ذاته، على أنّه "يقيد تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية".

وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية، المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين.

وأقرت المادة رقم 16 أنّه لا يجوز أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز حتى قبل الـ15 يومًا السابقة على يوم الاقتراع، إجراء تعديل على قاعدة البيانات إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من القاعدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أعلنت القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بعد الانتهاء من مراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

واشتملت القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب، على اسم 4032 مرشحا بنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهي 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل.

وتجرى الانتخابات حال الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل، وفي المرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.