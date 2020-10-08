طقس الجمعة حار على القاهرة وشبورة كثيفة على بعض المناطق

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، توقعاتهم بشأن حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 9 أكتوبر، إذ يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحراره على باقي الأنحاء صباحا، ويكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

وتكون الرياح معتدلة نشطة على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، كما تنشط أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد، ومتوقع وجود شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، تكون كثيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 23

الإسكندرية 30 22

وادي النطرون 33 22

طنطا 35 22

شبين الكوم 35 22

دمنهور 34 22

بلطيم 31 24

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 33 21

بورسعيد 30 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 23

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 22

العريش 33 23

رفح 32 22

طابا 36 24

شرم الشيخ 38 26

الفيوم 37 22

بني سويف 37 22

المنيا 37 22

أسيوط 38 22

سوهاج 38 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

شلاتين 35 26

حلايب 33 25