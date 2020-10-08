غرفة السياحة: ربط بوابة العمرة بـ"أماديوس" يمنع التلاعب في التذاكر

قال محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، إن ربط البوابة المصرية للعمرة بنظام الحجز "أماديوس"، يأتي ضمن المرحلة الثانية لعمل البوابة، التي يسمح خلالها، بربط تأشيرة العمرة بتذكرة الطيران، وحجز الفندق، وأيضا بوزارة الحج السعودية.

ولفت في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن المرحلة الأولى لعمل البوابة، شهدت ربط البوابة بوزارتي السياحة والداخلية، مؤكدا أن المرحلة الثالثة لعمل البوابة، ستسمح للشركات السياحية المصرية، القيام بعملية حجز الفنادق بالمملكة العربية السعودية من خلال البوابة.

وأشار إلى أن ربط بوابة العمرة بنظام الحجز "أماديوس"، سيحد من التلاعب فى تذاكر الطيران، حيث أن تأشيرة العمرة، سيكون مدون بها موعد السفر والوصول، وفي حال تغيير تلك المواعيد، لابد من تغيير التأشيرة، وهو ما يقضي على تجارة السوق السوداء فى بيع تذاكر الطيران الخاصة برحلات العمرة، حيث إن بعض السماسرة والشركات السياحية، اعتادوا خلال السنوات الماضية، شراء تذاكر طيران بداية الموسم، وبيعها مرة أخرى للشركات أو للمعتمرين، خلال وقت ذروة موسم العمرة بأسعار عالية.

وأوضح فاروق، أنه فى غضون عامين من الآن، سيتاح للمواطن عبر البوابة، اختيار البرنامج وحجز الفندق، مشيرا إلى أن بوابة العمرة المصرية، حافظت على حقوق شركات السياحة المصرية، وحمت المواطنين من التعرض لعمليات نصب.

مناقشات بين الغرفة والشركات حول ضوابط العمرة الأسبوع المقبل

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسئول بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن الأسبوع المقبل، سيشهد بدء لقاءات بين لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة أحمد إبراهيم، وشركات السياحة لمناقشة الضوابط المنتظر إصدارها لموسم العمرة لهذا العام، وملاحظة الشركات على الموسم، ورؤيتها فى شكل وآلية العمل، خلال هذا الموسم الاستثنائي.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن كل المؤشرات، تؤكد أن موسم العمرة بالنسبة للمواطنين المصريين، سيبدأ يناير المقبل، وسيكون مقصورا على 3 أشهر فقط "رجب وشعبان ورمضان"، لافتا إلى أنه من المقرر أن تمنح السعودية كل دولة إسلامية، عددا محددا من تأشيرات العمرة، يتم تقسيمها على شهور الموسم، بحيث لا يحدث تزاحم خلال آداء العمرة.