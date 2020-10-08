بعد الفضيحة.. عبدالله الشريف "عنتيل الدوحة" يسجل فيديو: أنا مش متحرش

سيطرت حالة من الجنون والهستيريا، على اليوتيوبر الإخواني، عبدالله الشريف، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات إباحية له، طلب فيها إقامة علاقة مع صديقته في قطر.

وقالت مصادر، إنّ عبدالله اصيب بحالة أشبه بالجنون عقب نشر التسريبات، خاصة بعد قرار السلطات القطرية بفتح تحقيق في الواقعة بسبب الإساءة إلى سيدات قطريات، والتي نشرتها "الوطن" تحت عنوان قطر تحقق في تسريبات جنسية لـ"عنتيل الدوحة".

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ الفتاة التي ظهرت مع عبدالله في التسريبات تدعى ريم، وكانت على علاقة بالإخواني الهارب عبدالله الشريف، لكنها عادت مرة أخرى وأكدت أنّ اليوتيوبر الإخواني خدعها.

"الشريف" يسجل فيديو لنفي التسريبات الجنسية عنه

وأشارت المصادر، إلى أنّ عبدالله الشريف، سجل فيديو جديد، قال إنّه يستعد لنشره على موقع يوتيوب، للرد على التسريبات الأخيرة، موضحة أنّ الفيديو يتضمن عدد من النقاط أبرزها محاولة الشريف، نفى التسريبات والتنصل منها، وكذلك تبرير الواقعة بأنّ هناك حملة ممنهجة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، ونشر التسريبات واحدة تلو الأخرى، وذلك بهدف هزّ ثقة أنصار الجماعة في قياداتها.

وتابعت المصادر، أنّ البعض يحاول إثناء عبدالله الشريف عن قراره، بعرض الفيديو للرد على ما أثير بشأن تسريباته الجنسية، والاكتفاء بعدم التعليق، إذ يرون أنّ عدم الرد أفضل من وجهة نظرهم على التسريبات، خاصة بعد التحقيقات التي تجريها الأجهزة القطرية حاليا.

فضيحة جنسية لعبدالله الشريف

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسريبات إباحية للإخواني عبدالله الشريف، والتي طالب فيها بإقامة علاقة مع صديقته في قطر، والتي تدعى ريم.

وانتشرت موجة سخرية عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، من الإخواني عبدالله الشريف بعد التسريبات الأخيرة، إذ تصدرت هاشتاجات "ابن الحرام الفاجر" و"عنتيل الدوحة"، قائمة الأكثر رواجا عبر تويتر، وذلك عقب تسريب التسجيل الصوتي الذي فضح الإخواني عبدالله الشريف مع تلك الفتاة.