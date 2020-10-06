عمرو أديب يتحدى قطر بعد تسريبات "عنتيل الدوحة": "هتعملوا إيه معاه"

سخر الإعلامي عمرو أديب، من إعلاميي جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما مرت أكثر من 24 ساعة على عرض رسائل صوتية فاضحة للإرهابي عبد الله الشريف، ولم يرد عليه أي منهم.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "ما حدث أن البعض يتحدثون عن المسألة على أنها مسألة أخلاقية، هذا لمن يريد تحريف الموضوع، لكن أصله أننا لا ننظر إلى المسألة الأخلاقية، لكنا ننظر إلى المسألة الوطنية السياسية، فهو يحتقر الشعب المصري ودولة قطر التي تقدم له الدعم".

وأضاف، أنه خان الأمانة بعدما دعمته قطر، فتطاول عليها ووصفها بالفساد: "كان بيقولنا على قطر شعر، طلع بيقول عليها إنها بلد فاسدة والناس مش بتعرف تتكلم فيها، وكل ده هم مش عاوزينه يبان".

وتابع، أنه أكد على عدم رغبته في العودة إلى مصر حتى شهدت ثورة: "أنا مش واقف عند صباحك سكر، لكن واقف عند الكلام المرعب التاني، وعملوا له هاشتاج ودخلت الناس على الهاشتاج ونكدوا على أهله".

وواصل: "محدش قدر يرد على الشق الوطن والسياسي، ومش بحاسب على الشق الأخلاقي، وهم ناس منافقة وكذابة وتخون الأمانة وعملاء عند الجزيرة والمخابرات القطرية، ومصر لا تعني له شيء، وكانت مرحلة الحشيش بالنسبة له، لكنه يعيش في مرحلة الفلوس، ولا يرغب في العودة إلى مصر".

وأشار أديب، إلى أن السلطات القطرية فتحت تحقيقًا في التسريبات التي أذاعها: "الدنيا مقلوبة والأمن القطري كلم عبدالله الشريف وسأله، وفي نكد عليه وعلى اللي معاه، ويا عيني ويا حبة عين أمهم مش لاقيين حاجة يحلوا بيها الموضوع".

ووجه أديب حديثه إلى مؤيدي الجماعة الإرهابية، وقال: "أنا مليش دعوة بحاجة، هو أنا اللي غلطت؟! أو سربت؟! حاسبوا عبد الله الشريف، عبد الله الشريف عنتيل الدوحة اتصرفوا معاه".