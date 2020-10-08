محافظ شمال سيناء يفتتح عددا من المشروعات بالروضة وبئر العبد

افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بعض المشروعات التنموية بمركز ومدينة بئر العبد، اليوم، رافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والمهندس عيد إبراهيم بدة، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، ومحمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.، ضمن احتفالات المحافظة بذكرى السادس من أكتوبر.

وقال "شوشة" إن المحافظة ركزت على تنفيذ المشروعات الخدمية لتحسين حياة المواطن، من بينها محطات تحلية المياه، ومشروعات تطوير ورفع كفاءة المساجد والمدارس والمساكن.

وخلال افتتاحه محطة رافع مياه قرية الروضة بطاقة 1000 متر مكعب في اليوم، أشار المحافظ إلى أن المحطة تكلفت 8 ملايين جنيه، لافتًا إلى افتتاح مركز شباب شهداء الروضة الذي يضم صالات وملاعب ومكاتب إدارية بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه جرى افتتاح مشروع الصرف الصحى ببئر العبد بتكلفة 375 مليون جنيه، وكذا المدرسة الثانوية الصناعية للبنات ببئر العبد بتكلفة 9.5 مليون جنيه بهدف التخفيف عن مدرسة البنين وفصل البنات عن البنين، وتضم 15 فصلًا، إلى جانب المكاتب الإدارية والورش الفنية والمعامل، كما تضم أول قسم للطاقة الجديدة والمتجددة ( الطاقة الشمسية ).

وأكد المحافظ أن الدولة تُولى المرافق الخدمية والمشروعات التنموية بسيناء أهمية قصوى، وهناك اهتمام خاص بأهالي الروضة لتنمية القرية مستقبلا من خلال إنشاء مشروعًا تنمويًا يتضمن محطة مياه بطاقة 2500 متر مكعب، ومزرعة سمكية تشمل أحواض لتربية الأسماك وآبار لتجميع المياه ومشروع متكامل للملح بما يضمن توفير فرص عمل لأهالى القرية.

وأشار إلى أن مشروع الصرف الصحي سيجري تنفيذه بمدينة بئر العبد، بعد الانتهاء من العريش العاصمة، تليها مدينة الشيخ زويد ثم وسط سيناء، معلنًا عن إدخال خدمة الغاز الطبيعى لمدينة بئر العبد فور الانتهاء من مشروع الصرف الصحي.