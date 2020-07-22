الديهي: إحباط الهجوم على كمين بئر العبد طلقة في قلب أهل الشر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا شهدنا أمس، محاولة بائسة يائسة لهجوم إرهابي، على أحد الكمائن ببئر العبد، وهي محاولة مخططة بتوقيت له دلالة، عقب تفويض مجلس النواب للرئيس، باتخاذ ما يراه مناسب من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، والترخيص للدولة المصرية، بخروج القوات المسلحة خارج البلاد، للدفاع عن الأمن القومي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على كمين بئر العبد، كان يهدف لإحداث فرقعة، وأمر جلل للعبث بالروح المعنوية للمواطن، لكن إصرار القوات المسلحة، كان سبب انهيار هؤلاء وتفتيت هذه الرغبة، وتفويت الفرصة عليهم، وتلقين هؤلاء درس لن ينسوه.

وتابع، أن انتباه ويقظة القوات المسلحة، ساهمت في التعامل بمنتهى الحرفية والمهنية العسكرية مع الإرهابيين، وكانت القوات المسلحة عند حسن ظن الشعب المصري بها، واستطاعت إحباط هذا الهجوم والقضاء على 18 تكفيري من أهل الشر والضلال، وكان ذلك بمثابة طلقة في قلب أهل الشر، وانكسار لمخطط كان مجهز لمحاولة انهاك الروح المعنوية للمواطن.

وقدم واجب العزاء، في شهداء الحادث الإرهابي المجند الشهيد البطل كمال ضبش، من كفر الزيات بالغربية، والمجند الشهيد محمود محمد كمال، من المنزلة محافظة الدقهلية.

"الديهي": "الجزيرة" كانت على علم بهجوم كمين بئر العبد قبل حدوثه

وأوضح الإعلامي، أن قناة "الجزيرة" وقنوات الإخوان، كانوا على علم بالهجوم على كمين بئر العبد قبل حدوثه، ولكن القوات المسلحة نجحت في التصدي للهجوم، وتمكنت من قتل 18 فرد تكفيري منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة.

وكان هناك مخطط لإحداث تفجير مدوي، لتصدير صورة أن الجيش المصري الذي يريد مساعدة الليبيين غير قادر على حماية نفسه، في محاولة لإيقاف النفر الوطنية تجاه المنطقة الغربية لنصرة الشعب الليبي، وحماية الأمن القومي، معقبًا: "احنا مركزين أوي لهذه المحاولات للتشكيك، وزعزعة الثقة والاستقرار".

وأكد "الديهي"، أننا قضينا على الإرهاب من جذوره وبقيت بعض النهايات اوشكنا على التخلص منهم، ولن ينتهي الإرهاب في يوم وليلة ولكننا قمنا بمحاصرته وخنقه وتجفيف منابع تمويليه، معقبًا: "النمل بيطلع فجأة منعرفش جاي منين".

وتابع، أن معالجة الـ bbc و"الجزيرة" القطرية للهجوم على الكمين غير مهنية ولا موضوعية ولا أخلاقية.