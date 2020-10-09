بريد الوطن.. قلمي الغاضب يحدثني قبل أن يجف

فى الفترة الأخيرة قررت عدم الكتابة، سواء رأى أو مقال أو حتى ردود مجاملات وتمنيات بسيطة على الفيس بوك. سارت الأيام وإذا بقلمى يخرج من درج مكتبى رافعاً راية الغضب ومتهكماً علىّ: لماذا تحرمنى من الكتابة بى؟ هل لا تعلم أن حبرى ما زال يعمل، وإذا أنت تركته ليجف فلن أمرض لوحدى، بل سيحدث هبوط لعقلك ولا يفكر وقد يجف.

عزيزى وصديقى الكاتب، اكتب واكتب.. آراءك وكل ما يمليه عليك عقلك، مراعياً ضميرك فى خيره بإيمانك بخالق الكون وما فيه. تذكّر دائماً محبة الله للبشرية جميعاً، فهذا يساعدك أن تكتب باعتدال واضعاً الحق والعدالة والأمل والرجاء فى حروفك وكلماتك وأعمالك، انطق بها وسجّلها على أوراق أو صفحات الإعلام.

اكتب ولا تخف ولا تخشَ، فمن يحب الله يحب وطنه ويغار عليه ولا يقبل بأن يتهاون فى الدفاع عنه وكشف ما يعكر صفوه أو يريد إفساده، اكتب ما نحتاج عمله من أجل المجتمع وكل الشعب، اكتب ما يريده الفقراء ومحدودو الدخل والبسطاء، اكتب ماذا يحتاج أصحاب المعاشات الضئيلة، اكتب عن الأبطال الذين يضحون بأرواحهم ويسفكون دماءهم من أجل مصر الحبيبة الغالية «الجيش والشرطة وكل خادم أمين لبلده»، افتح الكراس واكتب كل ما تراه لصالح الوطن وشعب مصر الطيب، الآن مصر فى عنفوان شبابها مع بطل إنسان حكيم قوى عنده إرادة تحقيق مصلحة الوطن والشعب الرئيس «عبدالفتاح السيسى».

رفعت يونان عزيز

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