بريد الوطن.. فخر شهيد

أبواب الجنة اتفتحت

أنوار الخير بتزيد

يا روايح الجنة وفوحى

على بابك طل شهيد

عديتهم واحد واحد

أنفاس الخير ترديد

ويا سينا لمى عفارك

إكليل من نور بيقيد

استنوا خدونى معاكم

يشفع لى ماضى بعيد

عديت لقناتى بصدرى

ورصاصهم عنى بعيد

ورفعت علمنا وراسنا

وما نولتش فخر شهيد

استاهل صف طابوركم

مدولى معاكم إيد

سامح لطف الله

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