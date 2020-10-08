رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن.. فخر شهيد

كتب:

بريد الوطن
10:37 ص | الخميس 08 أكتوبر 2020
أحياء عند ربهم يرزقون

أحياء عند ربهم يرزقون

أبواب الجنة اتفتحت

أنوار الخير بتزيد

يا روايح الجنة وفوحى

على بابك طل شهيد

عديتهم واحد واحد

أنفاس الخير ترديد

ويا سينا لمى عفارك

إكليل من نور بيقيد

استنوا خدونى معاكم

يشفع لى ماضى بعيد

عديت لقناتى بصدرى

ورصاصهم عنى بعيد

ورفعت علمنا وراسنا

وما نولتش فخر شهيد

استاهل صف طابوركم

مدولى معاكم إيد

                                                         سامح لطف الله

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن.. بينهما باء

بريد الوطن.. أنقِذ مستقبل أولادنا يا محافظ القليوبية

بريد الوطن.. "زمان الشباب" وقصص قصيرة أخرى

بريد الوطن.. أجمل أيام العمر وبراءة الطفولة

بريد الوطن.. ساعدينا على الالتحاق بالمعهد الحكومى يا وزيرة الصحة

بريد الوطن .. صباحك عيد

بريد الوطن.. السنوات الست في عصر الرئيس السيسي

بريد الوطن .. مبادرة من نوع خاص ضد كورونا

بريد الوطن.. حل أزمتي مع لجنة التقنين يا محافظ بني سويف

بريد الوطن.. تحية للشهيد