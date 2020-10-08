بريد الوطن.. فخر شهيد
كتب:
بريد الوطن
10:37 ص | الخميس 08 أكتوبر 2020
أحياء عند ربهم يرزقون
أبواب الجنة اتفتحت
أنوار الخير بتزيد
يا روايح الجنة وفوحى
على بابك طل شهيد
عديتهم واحد واحد
أنفاس الخير ترديد
ويا سينا لمى عفارك
إكليل من نور بيقيد
استنوا خدونى معاكم
يشفع لى ماضى بعيد
عديت لقناتى بصدرى
ورصاصهم عنى بعيد
ورفعت علمنا وراسنا
وما نولتش فخر شهيد
استاهل صف طابوركم
مدولى معاكم إيد
سامح لطف الله
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