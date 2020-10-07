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محمود مسلم

بريد الوطن.. بينهما باء

كتب:

بريد الوطن
10:05 ص | الأربعاء 07 أكتوبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

اشتقت لامرأة قبل عام

امرأة مجنونة

تركل الحزن جانباً

وتباغت الملل

تسطو على أريكة النسيان

نكايةً بمن ينساها

امرأة توصد باب الأحلام

امرأة سريعة الانفعال

شغوفة للحياة

ترتطم بأشيائها المحببة

لشُغافِها دائماً

تبكى وتعبِّر

تجس جبين الليل

ببعض الحنين

تزيل الألم بنفخة متعبة

تطبطب على جناح اليقظة

وتنفرد بالتى هى أحسن

تكبد وتتحكم

لا شىء يضاهى قوتها

تتبسم منتصبة الأمل

تركض ضاحكة

تسقط فى خجلْ

أمرها على عجلْ

بلا تفكير ساذج

امرأة جنونية الهوى!

                                                                                      هبة راغب الصالح

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