بريد الوطن.. بينهما باء
كتب:
بريد الوطن
10:05 ص | الأربعاء 07 أكتوبر 2020
صورة تعبيرية
اشتقت لامرأة قبل عام
امرأة مجنونة
تركل الحزن جانباً
وتباغت الملل
تسطو على أريكة النسيان
نكايةً بمن ينساها
امرأة توصد باب الأحلام
امرأة سريعة الانفعال
شغوفة للحياة
ترتطم بأشيائها المحببة
لشُغافِها دائماً
تبكى وتعبِّر
تجس جبين الليل
ببعض الحنين
تزيل الألم بنفخة متعبة
تطبطب على جناح اليقظة
وتنفرد بالتى هى أحسن
تكبد وتتحكم
لا شىء يضاهى قوتها
تتبسم منتصبة الأمل
تركض ضاحكة
تسقط فى خجلْ
أمرها على عجلْ
بلا تفكير ساذج
امرأة جنونية الهوى!
هبة راغب الصالح
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