بريد الوطن.. بينهما باء

اشتقت لامرأة قبل عام

امرأة مجنونة

تركل الحزن جانباً

وتباغت الملل

تسطو على أريكة النسيان

نكايةً بمن ينساها

امرأة توصد باب الأحلام

امرأة سريعة الانفعال

شغوفة للحياة

ترتطم بأشيائها المحببة

لشُغافِها دائماً

تبكى وتعبِّر

تجس جبين الليل

ببعض الحنين

تزيل الألم بنفخة متعبة

تطبطب على جناح اليقظة

وتنفرد بالتى هى أحسن

تكبد وتتحكم

لا شىء يضاهى قوتها

تتبسم منتصبة الأمل

تركض ضاحكة

تسقط فى خجلْ

أمرها على عجلْ

بلا تفكير ساذج

امرأة جنونية الهوى!

هبة راغب الصالح

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