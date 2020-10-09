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محمود مسلم

بريد الوطن.. لمحة أمل

كتب:

بريد الوطن
10:23 ص | الجمعة 09 أكتوبر 2020
الأمل

الأمل

يا لمحة الأمل مر بنا ساقى الكأس فغفونا بالكرى

ولاحت أحلام الليالى فسهرنا حتى شمس الضحى

يا نديمى لاحت شعور الشمس فقم وامضى بنا

فما عاد الساقى يروى بالأقداح كأس المنى

وانطوى ليل الأمس والدجى وساقى ألحانه مضى

يا خليلى ليل الصبابة مع كأس النهار قد هوى

فما عاد الشباب بعد الشيب أن يطربا

فحانة العمر هى القبور ومهد الثرى

ليلاً أو نهاراً هى المرقد والمهوى

ونديم اليوم هو نديم الغد والأرض مرقدا

والمرء يهان أو يكرما فقم للصلاة مستغفرا

                      إسماعيل يوسف عفيفى

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