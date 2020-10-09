بريد الوطن.. لمحة أمل

يا لمحة الأمل مر بنا ساقى الكأس فغفونا بالكرى

ولاحت أحلام الليالى فسهرنا حتى شمس الضحى

يا نديمى لاحت شعور الشمس فقم وامضى بنا

فما عاد الساقى يروى بالأقداح كأس المنى

وانطوى ليل الأمس والدجى وساقى ألحانه مضى

يا خليلى ليل الصبابة مع كأس النهار قد هوى

فما عاد الشباب بعد الشيب أن يطربا

فحانة العمر هى القبور ومهد الثرى

ليلاً أو نهاراً هى المرقد والمهوى

ونديم اليوم هو نديم الغد والأرض مرقدا

والمرء يهان أو يكرما فقم للصلاة مستغفرا

إسماعيل يوسف عفيفى

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