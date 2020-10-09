بريد الوطن.. لمحة أمل
كتب:
بريد الوطن
10:23 ص | الجمعة 09 أكتوبر 2020
الأمل
يا لمحة الأمل مر بنا ساقى الكأس فغفونا بالكرى
ولاحت أحلام الليالى فسهرنا حتى شمس الضحى
يا نديمى لاحت شعور الشمس فقم وامضى بنا
فما عاد الساقى يروى بالأقداح كأس المنى
وانطوى ليل الأمس والدجى وساقى ألحانه مضى
يا خليلى ليل الصبابة مع كأس النهار قد هوى
فما عاد الشباب بعد الشيب أن يطربا
فحانة العمر هى القبور ومهد الثرى
ليلاً أو نهاراً هى المرقد والمهوى
ونديم اليوم هو نديم الغد والأرض مرقدا
والمرء يهان أو يكرما فقم للصلاة مستغفرا
إسماعيل يوسف عفيفى
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