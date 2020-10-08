"بدالات" لتصريف تجمعات مياه الأمطار بمنطقة "أبوتلات" في العجمي

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بدء تنفيذ "بدالات" للتخلص من تجمعات مياه الأمطار بمنطقة أبو تلات في العجمي، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ليصبح إجمالي البدالات بالمنطقة 17 بدالة.

وتجمع الأهالي حول المحافظ خلال زيارته للمنطقة، اليوم، لإطلاعهم على ما تم من حلول عاجلة لحل أزمة ارتفاع منسوب المياه بشوارع المنطقة، في حضور اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والسيد موسى، رئيس حي العجمي.

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط أهالي المنطقة، مؤكدا التنسيق مع شركة الصرف الصحي لوضع حلول عاجلة للمشكلة التي يعاني منها أهالي المنطقة، لافتاً إلى أنه البدء الفوري في تنفيذ تلك الحلول العاجلة التي ستساهم بشكل كبير في منع تكرار تجمع مياه الأمطار بالمنطقة خلال النوات القادمة، لحين الانتهاء من المشروع القومي الرئيسي لمد خدمة الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات بتكلفة مليار و ٣٥٠ مليون، ومن المقرر الإنتهاء من المرحلة الأولي نهاية شهر يونيو ٢٠٢١.

وطالب الشريف الأهالي بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، واستمع إلى احتياجات ومطالب الأهالي التي تلخصت في إقامة مكتب بريد وشهر عقاري، ورصف الطرق، ووجّه رئيس حي العجمي للتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة تنفيذ تلك الطلبات.