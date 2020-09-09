محافظ الغربية يستقبل أعضاء نقابة أطباء الأسنان بالمحافظة

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان، اليوم عقب انتخابه، وهنأ المحافظ أعضاء المجلس الجديد مشيدًا بدورهم في التوعية اللازمة لأطباء الأسنان والمتابعة المستمرة للعيادات الخارجية للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا المستجد .

وطالب الدكتور فتحي، فايد نقيب أطباء الأسنان، بتوفير مقر للنقابة بأحد المستشفيات الحكومية، وعلي الفور وجّه المحافظ إلى التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لبحث طلب النقابة ومدى إمكانية تنفيذه، مؤكدا أن المحافظة تقف بجانب كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتقديم الخدمة اللائقة للمواطن .

حضر اللقاء د. فتحي فايد نقيب الأسنان ود. عاطف مرزوق الأمين العام للنقابة ود. أبو الغيط ابوعاصي أمين الصندوق ود. محمد الحلواني ود. محمد الفرارجي أعضاء تحت السن بالنقابة ، وقدموا له في نهاية اللقاء درع النقابة.