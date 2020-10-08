منع إمام مسجد بالجيزة من الصعود للمنبر لمشاركته في دعاية انتخابية

قررت وزارة الأوقاف إحالة إمام مسجد بالجيزة لوظيفة باحث دعوة، ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها، أو أي عمل يتصل بشئون المساجد لحين انتهاء التحقيقات.

وأضاف بيان الوزارة، أنه بناء على مذكرة الدكتور سيد مسعد مدير أوقاف الجيزة التي رفعها إلى الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بشأن خروج الشيخ إسماعيل أنور إسماعيل السيد، إمام مسجد محمود سليم بالجيزة لخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي بالمشاركة الفجة في حملة أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالمحافظة، وحرصا على صورة المؤسسات الدينية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين في حياد تام، ومنعا لاستخدام المنبر في غير ما خصص له، قررت وزارة الأوقاف إحالة إمام بالجيزة لوظيفة باحث دعوة ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها أو أي عمل يتصل بشئون المساجد لحين انتهاء التحقيقات.

وأوضح بيان الوزارة أنه على مديرية أوقاف الجيزة التنفيذ الفوري، بمنعه من أي عمل دعوي اعتبارا من اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020م، مع استكمال التحقيق مع المذكور بديوان عام الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية، تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.

ودعت وزارة الأوقاف العاملين بالحقل الدعوي، لتجنب استغلال المساجد في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقالت الوزارة، في منشور لها وزعته على المدريات أن هذا المنع حفاظًا على حرمة المساجد وهيبتها، وعلى قدسيتها وكونها للعبادة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة على أيدي العلماء المتخصصين.

وأوضحت الوزارة، أنه لا مجال على الإطلاق لمحاولة توظيف المساجد سياسيًا، أو استغلالها للدعاية الانتخابية، أو توزيع المنشورات، أو إلصاقها بها، أو تعليقها عليها، أو الإعداد للبرامج الانتخابية بها، فزمن هذا الاستغلال قد ولّى، ولن تسمح به الوزارة، كما أنها لن تسمح باستخدام المنبر تصريحًا أو تلميحًا لصالح أي مرشح أو فصيل سياسي، بل إنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي تجاوز في هذا الشأن.

وشددت الأوقاف على عدم السماح باستخدام منشآت الوزارة للدعاية الانتخابية من قبل أي مرشح أو قائمة، وأنها ستطبق القانون بحسم تجاه أي مخالفة، كما ستقوم بإبلاغ أي مخالفات في هذا الشأن إلى اللجنة الانتخابية.