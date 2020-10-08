6 مدن بجنوب سيناء تتسلم شهادات اعتماد إيصالات السداد المميكنة

اعتمدت اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بوزارة المالية، ايصالات السداد المميكنة، وحوافظ التوريد المميكنة والمستخرجة من منظومة المراكز التكنولوجية بمحافظة جنوب سيناء.

واستقبلت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم، أعضاء اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بوزارة المالية، لتسليم شهادات اعتماد إطلاق منظومة ميكنة الإيصالات بالمراكز التكنولوجية، بمدن "شرم الشيخ، وطور سيناء، ودهب، وأبوزنيمة، وأبورديس، وسانت كاترين".

وأكد نائب محافظ جنوب سيناء، أن رئيس الإدارة المركزية للحاسب الألي ورئيس اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني قاما بزيارة المراكز التكنولوجية للتأكد من سير العمل في ظل منظومة التحول الرقمي، لتسليم شهادات الاعتماد، بناءً على توجيهات الدكتور معيط وزير المالية، بدفع عملية التحول الرقمي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، وخاصة في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.