إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة منتصف الأسبوع المقبل

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي "إن اللجنة العليا للتنسيق قد حددت يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020 موعدا لانتهاء طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية-ممن استكملوا ملفاتهم- من تقديمها وذلك حتى يتسنى إنهاء عمليات المراجعة وتوزيع الطلاب وإعلان نتائج القبول بالنسبة لهم.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية له: "ولكن هذا لا يعني انتهاء أعمال مكتب التنسيق بل سيظل المكتب مفتوحا لاستقبال ملفات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ممن لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم لظروف تتعلق بمواعيد ظهور النتائج النهائية لهذه الشهادات وسيتم التعامل مع الطلاب الذين يتقدمون بأوراقهم بعد ذلك التوقيت".

وتابع: "وبعد إعلان نتائج قبول الطلاب وإعلان الحدود الدنيا لكل شهادة، وترشيحهم لجميع الكليات في ضوء الحد الأدنى المعلن وقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في هذا الشأن"‏.

‎وناشد الوزير الطلاب الذين تم إعلان نتائج الشهادات الثانوية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق وتسليم ملفات أوراقهم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات حتى يتسنى إنهاء عمليات المراجعة وتوزيع الطلاب وإعلان نتائج القبول قبل بدء الدراسة.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر ظهور نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة تنسيق 2020 من الثانوية العامة منتصف الأسبوع الجاري، موضحا سبب التأخر في إعلانها يرجع إلى زيادة عدد طلاب المرحلة والمسجلين التحويل وكذلك الترتيب والأولوية وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم حاليًا تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات والمعاهد، على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU استعدادًا لبدء العام الجامعي الجديد يوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري.

وأضاف الدكتور الخشت، أنه تم توزيع فيديوهات تعليمية على الكليات لشرح كيفية استخدام المنصة، والبدء في رفع بيانات أعضاء هيئة التدريس وإنشاء صفحات لهم، وتجهيز المقررات الدراسية وإتاحتها على المنصة بمختلف الوسائل سواء كانت محاضرات بالفيديو أو الصوت أو مادة علمية مكتوبة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم تخصيص الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد لتدريب الطلاب في المدرجات على استخدام المنصة التعليمية الذكية، والتي تتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى، وبرامج كشف الانتحال Plagiarism إلى جانب استخدام إمكانيات Amazon.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن منصة جامعة القاهرة تضم نظاما من أقوى الأنظمة للتعليم الذكي في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي LMS.

وقال، إنه تم اعتماد Blackboard EdTech Platform لدعم العملية التعليمية بالجامعة لما لها من مميزات أهمها إتاحة سهلة للمادة العلمية، وتعزيز التفاعل مع الطلاب، ودعم استراتيجيات التعلم الحديثة، وتحقيق معايير جودة التعليم العالمية، وتسهيل الواجبات والاختبارات الإلكترونية واستطلاعات الرأي.