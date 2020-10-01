مد فترة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2020 حتى الغد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة الموافق 2 أكتوبر الحالي.

وأوضحت الوزارة أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأهابت الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد وشروط التحويل.

وجاءت شروط التحويل على النحو التالي

أولا: التحويل بين الكليات الجامعية:

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

ثانيا: التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة قاربت على الانتهاء من المرحلة الأخيرة للخطة الاستراتيجية للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث، والتي جرى الإعلان عنها في أغسطس 2017.

وأوضح أنّه سيتم قريبا إطلاق منظومة التعليم الإلكتروني للجامعة بالتعاون مع إحدى التطبيقات العالمية الإلكترونية، التي تستخدمها جامعات أمريكية وأوروبية داخل أفضل 50 جامعة بالعالم في ضوء توجيهات القيادة السياسية، إضافة لتفعيل منظومة امتحان إلكترونية متكاملة.

ولفت إلى أنّ الجامعة عملت على ذلك منذ فترة طويلة، في ضوء تشديد مجلس جامعة القاهرة في قرارته المتتالية على ضرورة إطلاق منظومة التعليم الإلكتروني للجامعة من خلال إحدى التطبيقات العالمية، وتفعيل منظومة امتحان إلكترونية متكاملة.