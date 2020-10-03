رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2020 بتنسيق الثانوية

أسدلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الجمعة، باب تحويلات تقليل الاغتراب، على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2020، على أن تبدأ الوزارة في حصر عدد الطلاب المتقدمين وتسكينهم في أماكنهم الجديدة وفقاً لنسبة الـ10% من إجمالي عدد الطلاب المقرة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتمّ إعلانها خلال 72 من غلق باب التسجيل لها، وذلك عبر رابط الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وفي النقاط التالية ترصد "الوطن" كيفية الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2020 للتنسيق لطلاب الثانوية العامة.

- تتيح الوزارة النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري من هنا https://tansik.egypt.gov.eg/application/%D8%8C

- يطلع الطالب على النتيجة ومن ثم طباعة بطاقة الترشيح للتوجه بها فيما بعد إلى الكلية الجديدة.

فيما قال الدكتور محمد شعيرة رئيس القطاع الهندسي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّه تمّ الانتهاء من تشكيل مجالس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة الأربعة "العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان" بفروعها الثلاثة، مؤكدًا أنه جارِ الانتهاء من الاتفاق على توقيع اتفاقيات تؤامة وشراكة دولية مع عدد من الجامعات الأجنبية.

وأضاف "شعيرة"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنَّ الجامعات مازالت تجري المقابلات الشخصية مع الطلاب المقبولين ببرامج وكليات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة أتاحت باب التسجيل الفترة الماضية لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وتنتهي اليوم السبت، المرحلة الثانية من التقديم للجامعات الأهلية الجديدة، للالتحاق ببرامج الجامعات الجديدة المتميزة ضمن مرحلة التقدم الثانية، للطلاب الذين لم يتقدموا في المرحلة الأولى أو لم يتمكّنوا من دخول أي من امتحانات القبول سابقاً لأسباب فنية.

وكشفت وزارة التعليم العالي، أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعات المصرية الأهلية على إتاحة أكبر فرصة ممكنة للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية.

أكّدت وزارة التعليم، أنَّ الجامعات الأهلية الجديدة حصلت على العديد من المنح الدراسية في عدة تخصصات، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين يتمّ قبولهم في اختبارات القبول، من التقدم إلى الجامعات للحصول على منح، وفقا للشروط والمعايير التي تمّ وضعها.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشفت أنَّ التقدم واختيار الرغبات من البرامج المتاحة تم عبر منظومة التقدم الإلكترونية https://admission.egypt-hub.edu.eg/، اعتبارًا من العاشرة صباح الخميس 1 أكتوبر وحتى العاشرة من مساء السبت 3 أكتوبر، مؤكّدة أنَّه سيتمّ عقد الاختبارات الإلكترونية للتقدم يومي الأحد 4 أكتوبر والاثنين 5 أكتوبر 2020.