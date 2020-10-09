مرشحة تنسيقية الأحزاب تنعي النائبة مني منير: فقدنا برلمانية متميزة

نعت هادية حسني، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على القائمة الوطنية، النائبة مني منير، التي وافتها المنية أمس، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وقالت مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب، في تدوينة لها على حسابها بالفيس بوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله ننعي النائبة الغالية عضو مجلس النواب المصري، الناثبة مني منير والتي وافتها المنية اليوم، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يتقبلها الله في مستقر رحمته، وأن يلهم أهلها محبيها الصبر والسلوان، ونشهد لها أنها كانت من المدافعات بقوة عن حقوق المرأة والطفل، ولم تتأخر قط عن تلبية أي دعوة كانت توجه اليها في هذا المجال، فقدنا شخصية عظيمة وبرلمانية متميزة ونسأل الله لها الرحمة، وستقام صلاة الجنازة على النائبة مني منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك في تمام الساعة الواحدة ظهرا".

ونعى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال النائبة منى منير.

وتعد النائبة منى منير عضو مجلس النواب ثانى حالة وفاة بين نائبات برلمان 2015، واللاتى يبلغ عددهن 90 نائبة، حيث سبقتها فى الرحيل النائبة أميرة رفعت والتى غيبها الموت عام 2016 خلال سفرها لحضور احتفالية 150 عامًا على البرلمان بمدينة شرم الشيخ، إثر انقلاب سيارتها على طريق الطور.

وتعد النائبة منى منير ثالث حالة وفاة بين نواب البرلمان بسبب الإصابة بمرض السرطان، حيث أنهى هذا المرض اللعين حياة اللواء سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف دعم مصر سابقا. وكذلك النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، التابع لمحافظة المنيا، وذلك بعد صراع مع المرض.

وتوفيت النائبة مني منير عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أمس، وكانت النائبة عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر بدائرة قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد.

والنائبة منى منير هى الحالة 15 فى عدد الوفيات بين نواب البرلمان.