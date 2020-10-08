دمياط الجديدة تستعد للشتاء بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار

شهد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عملية اصطفاف معدات وسيارات جهاز المدينة، اليوم، للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات الشتاء، ومراجعة جاهزية المعدات للتدخل في حالات الطوارئ.

وقال رئيس جهاز المدينة، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس وتغيرات الفصول، وأن جميع الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر في الإستعداد لإستقبال موسم الشتاء، من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها إحلال وتجديد خط الطرد الواصل من محطة الرفع الرئيسية للمدينة إلي محطة المعالجة جنوب المدينة، حيث يعد من الخطوط الرئيسية للمدينة الذي سيساهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار والمساعدة علي تشغيل المحطة بكامل طاقتها، وكذلك تم تنفيذ عدد ( 60) بلاعة مطر إضافية بأقطار مختلفة في المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه، وإحلال وتجديد أغطية البلاعات بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الفرق الفنية أجرت عملية صيانة لجميع شبكات الصرف والمياه وخطوط الطرد بكافة أحياء المدينة، بالإضافة إلى تطهير وتسليك بالوعات صرف مياه الأمطار، إلى جانب صيانة سيارات الكسح وشفط المياه الخاصة بإدارة الحركة، وتوفير مصادر بديلة للكهرباء، بالإضافة إلي تجهيز وصيانة المولدات بجميع محطات الصرف، فضلا عن تشكيل مجموعات عمل من إدارات التنمية والتشغيل والصيانة والكهرباء والمرافق بالجهاز للمرور والمراجعة الفنية لمولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات لمحطات الرفع بالمدينة.