السجيني: مصر من أقدم الدول الممارسة للحياة النيابية بالعالم

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمرشح في القائمة الوطنية من أجل مصر بالانتخابات المقبلة، إن انتخابات مجلس النواب المقبلة هي إحدى السلطات المكملة للاستحقاقات الدستورية في أي دولة، خاصة إن كانت دولة بحجم وبقدر مصر: "مصر من أقدم الدول التي مارست الحياة النيابية في العالم".

وأضاف "السجيني"، خلال استضافته ببرنامج "المواجهة" والذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات المصرية جميعها دائما ما يوجد بها قدر كبير من الاهتمام الشعبي والزخم السياسي بتلك الانتخابات من قبل الناخبين والمرشحين على حد السواء.

وأوضح ان الدعاية الانتخابية في أي انتخابات متعلقة بشكل مباشر بالنظام الانتخابي الخاص بها وطبيعة المجلس الذي يتم تكوينه، حيث أنه في حال العمل بنظام انتخابي بنسبة 100% للمقاعد الفردية، سيكون متسما بشكل غير نظام المختلط والتي يوجد بها النظامين الفردي والقائمة، وكذا في نظام القائمة المغلقة المطلقة.

وأكد أنه في حال القوائم التوافقية مثلما حدث في انتخابات 2015، كانت هناك حلقة توافقية بين الأحزاب إلى حد كبير، وشكلت بما يطلق عليه قائمة حب مصر، وحاليا هناك قائمة تحالفية بها عدد أكبر من الأحزاب، حيث أن التحالف هو نوع من أنواع التوافق السياسي الحزبي حول القائمة، ويكون بها قدر من القوة ولها تمثيل نيابي جيد وقيادات في البرلمان يكونون واجهة لتلك القوائم.

وأشار "السجيني"، إلى أن الانتقادات التي توجه إلى مصر حاليا عادة ما تكون انتقادات موضوعية من قبل محللين، وهناك نسبة قليلة مبنية على الأهواء وتعتمد على الترصد والتصيد بشكل ممنهج لم يظهر من قبل: "السوشيال ميديا ماشية بشكل ممنهج وبنقد غير موضوعي، ويجب توضيح الأمور بشكل دائم ودوري".