شروط الحصول على القرض التعليمي بعدد من البنوك

تقدم العديد من البنوك الكثير من خدمات الاقتراض للمواطنين لتسهيل توفير الاحتياجات الأساسية من متطلبات الحياة، كخدمة تمويل الدراسة لتغطية المصروفات المدرسية الخاصة بالأبناء لكل المراحل التعليمية والدراسات العليا، إيمانا بأهمية التعليم في الارتقاء بحياة الأفراد وعائلاتهم باعتباره الركيزة للحصول على فرص توظيف.

وترصد "الوطن"، في ضوء الخدمات التي تقدمها للقراء، التفاصيل الكاملة للقرض التعليمي بعدد من البنوك منها بنك ناصر، وبنك مصر، وبنك cib، وفقا لما حددته البنوك، استمرار لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل قرض تمويل الدراسة من بنك CIB

- يحصل العميل على خصم 50% على المصروفات الإدارية.

- كما يحصل العميل على سعر عائد مميز.

- تصل قيمة القرض إلى 150 ألف جنيه.

- هناك مرونة في السداد على فترات تصل إلى 5 سنوات.

- يعطي البنك وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.

- يتم الحصول على الموافقة خلال 48 ساعة من تقديم المستندات المطلوبة.

وللحصول على خدمة تمويل الدراسة من البنك التجاري الدولي CIB، يمكنك زيارة أقرب فرع للبنك وتقديم الطلب.

تفاصيل القرض التعليمي من بنك مصر

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه، بشروط محدودة.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 84 شهرا.

المستندات الأساسية المطلوبة من الموظفين للحصول على القرض

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض معتمد من الشركة / الشركات.

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

المستندات المطلوبة من أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض معتمد من الشركة / الشركات.

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة.

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

المستندات المطلوبة من أصحاب ومستحقي المعاشات

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض معتمد من الشركة / الشركات.

- بيان بقيمة المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش.

- تعهد بتحويل المعاش الشهري في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل.

تفاصيل القرض التعليمي من البنك المصري الخليجي

- تمويل 100% لجميع الرسوم الدراسية.

- تمويل يصل إلى مليون جنيه مصري.

- مدة القرض 12 شهرًا وتمتد طبقًا للسنوات الدراسية لكل جهة تعليمية.

- الحد الأدنى للسن 21 عامًا والحد الأقصى 60 عامًا للموظفين وتصل إلى 65 عامًا لأصحاب الأعمال الحرة.

الأوراق المطلوبة

- صورة البطاقة الشخصية.

- بيان الرسوم الدراسية من الجامعة

- فاتورة مرافق حديثة "ماء، كهرباء أو غاز".

- إثبات مصدر دخلك.

- لعملاء تحويل الراتب أو القسط: تعهد شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط.

- لعملاء دون تحويل الراتب أو القسط: خطاب مفردات الراتب موثق أو خطاب مفردات الراتب و كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

- أصحاب الأعمال الحرة والمهنيين: بطاقة ضريبية سارية، كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر فضلًا عن سجل ساري وحديث لأصحاب الأعمال الحرة أو شهادة مزاولة مهنة وكارنيه نقابة ساري ورخصة منشأة طبية للمهنيين.