مصرع شخص في مشاجرة بين أبناء عمومة بأسيوط

لقى شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة من عائلة "البلايصة" لخلافات عائلية بقرية بني محمديات المراونة التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية ووقوع قتيل بقرية بنى محمديات المراونة دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران.

وبالمعاينة والفحص تبين مقتل " بلوطي عبد العزيز البلوطي، 35 عاما، من ناحية بني محمديات المراونة على أيدي أبناء عمومته والجميع من عائلة البلايصة لخلافات عائلية بينهما.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابنوب وجري ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى تعدد أن محافظة أسيوط شهدت العديد من الحوادث كان سببها الخلافات العائلية والأسرية بسبب الميراث منها ما وقع بمركز "ساحل سليم" عندما نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شقيقين أصيب على إثرها "عبدالمجيد حسن مصطفى" 47 سنة، مصاب بجرح نافذ بالصدر إثر تعديه عليه بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينه وبين أشقائه، لخلاف على تقسيم المحصول.

وبدأت المشاجرة بمشادة كلامية بين الأشقاء تطورت إلى مشاجرة أمسك خلالها أحدهما سلاح أبيض كان بالمنزل وطعن به شقيقه.

وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي، حيث لقى "ثروت محمد حسنين"، 50 سنة، مدرس مصرعه، إثر إصابته بطعنات نافذة بالبطن والظهر والصدر على يد أبناء عمومته، من أبناء عائلة سيد أحمد بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط.

وذلك أثناء محاولته التدخل لفض مشاجرة بين أشقائه والمتهمين من أبناء عمومته بسبب خلافات قديمة بينهم، وتجددت بسبب قيام أبناء المتهمين بإلقاء قمامة بدوار منزل عائلة القتيل.

وتبين بالتحريات أن المجني عليه كان يقضي إجازته بالقاهرة فور علم المجني عليه بالمشاجرة، قطع إجازته وحضر من القاهرة للصلح بين إخوته وأبناء عمه، وفور وصوله لدوار العائلة تربص له المتهمون وسدد له ابن عمه الأصغر طعنة بالرقبة وتوفى في الحال.