أحمد إبراهيم: أنا مؤثر في حياة النجوم.. واتشهرت بسبب علاقتي بأنغام

وصف الملحن أحمد إبراهيم، الهجوم الذي تعرض له مؤخرا، على خلفية علاقته بالمطربة أنغام، وإعلان الانفصال عنها بعد زواج بدأ سريا، بأنه "مبالغ فيه بدون أي داع"، مشيرًا أن الهجوم عليه تسبب في شهرته.

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه مع برنامج "lite show" على فضائية "الحياة": "ده نصيب وأنا مسعتش له، وفي الآخر عرف الناس بيا، وده فضل ربنا، الناس عرفت إني مؤثر في حياة أغلب النجوم، وعرفوا إني عندي تاريخ ومشوار يستحق يبقى معروف".

وأكد أنه يحب عمله كموزع موسيقي ويعشق هذه المهنة، لافتًا إلى أنه تلقى عروضا للتمثيل في بعض الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، لكنه اعتذر عنها.

وتحدث إبراهيم، عن الموزع الموسيقي ووظيفته، موضحا أن دوره "بيخدم على اللحن"، وأن أي أغنية لها كلمات وألحان، ودور الموزع عمل خطوط هارموني وإضافة واختيار الآلات الموسيقية وسرعتها والإيقاعات والكمانجة، ونوع الإيقاعات الموجودة في الأغنية.

وأوضح أنه يحب الموسيقى منذ طفولته، مشيرًا إلى أنه عمل مع شيرين عبد الوهاب في بدايته ووزع لها أغاني مثل "حبيته بيني وبين نفسي"، معتبرًا أنها من أفضل الأغاني الناجحة في الوطن العربي خلال الـ20 عام الماضية.

وأشار إلى أنه وزع لها أغنية "أنت آخر واحد في الدنيا دي" وأغنية "المراية" وأغنية "متحاسبنيش" و"مشاعر" و"كلي ملكك"، مؤكدًا أنهم حققوا نجاحا باهرا.

وكشف إبراهيم، أن نجاح هذه الأغاني يحسب لفريق العمل بالكامل وليس للمطرب فقط، مؤكدًا أنه بدأ العمل في الموسيقى منذ دراسته الثانوية، وعلم نفسه تدريجيا، موضحا أنه خريج كلية الآثار، وأنه يحب "الشغلانة دي ومخلص لها ويخلص للي بيشتغل معاهم".