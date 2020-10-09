مستقبل وطن بأسيوط ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحي الفردي والقائمة

نظم حزب مستقبل وطن بأسيوط مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية قرقاص التابعة لمركز أسيوط، وذلك لدعم مرشحي الدائرة الأولى وتضم مدينة ومركز أسيوط سواء الفردى أو القائمة الوطنية من أجل مصر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب وبرعاية وحضور المهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط وبحضور مرشحي القائمة الوطنية كل من: النائب يحيى كدواني، والنائب محمد عيد عبد الجواد، وأحمد الشناوي، ومرشحي الفردي كل من: مجدي كريم، ومصطفي بدران، مرشح الائتلاف.

وأكد النائب المهندس ياسر عمر، أمين الحزب بأسيوط، ومرشح القائمة الوطنية، ضرورة مشاركة الجميع في انتخابات مجلس النواب 2020، وتقديم الدعم الكامل لمرشحي حزب مستقبل وطن والائتلاف الوطني والقائمة الوطنية من أجل مصر.

وحث المواطنين على المشاركة السياسية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وتوعية المواطنين على الخروج إلى صناديق الاقتراع، مؤكدا أن جميع مرشحي الحزب في خدمة الوطن والمواطنين.

وحذر عمر، المواطنين من الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي الوهمية التي تحاول النيل من مرشحي القائمة الوطنية ببث الأكاذيب مؤكدا أن مصير هؤلاء الذين يديرون تلك الصفحات السجن لأننا في دولة قانون.

وقال محمد عيد، مرشح القائمة الوطنية، على الالتحام مع مشاكل الجماهير والتعبير عنهم واستكمال المشروعات خاصة َمشروعات الصرف الصحي والمياه بالإضافة لوضع أولويات للقطاع الصحي والتعليمي.

واستعرض اللواء يحيى كدواني تضحيات القوات المسلحة من أجل الوطن مشيدا بانتصارات أكتوبر التي أعادت الكرامة للمصريين والعرب مؤكدا أن حزب مستقبل وطن يساند الدولة للمرور إلى حياة أفضل.

وفى سياق متصل عرض المرشحين برنامجهم الانتخابي على الحاضرين

وفي ختام المؤتمر توجه الساده المرشحين وأمناء حزب مستقبل وطن بالشكر والتقدير لكل أهالي قرية قرقاص بصفة عامة والاستاذ مصطفى عبد المعطي المحامي بالنقض على قيامه بتنظيم المؤتمر والاستقبال والضيافة.