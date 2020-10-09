غدا.. غلق باب التسجيل في انتخابات البرلمان للمصريين في الخارج

يتم غلق باب التسجيل للمصريين في الخارج، انتخابات البرلمان المزعم عقدها في أكتوبر الجاري، غدا، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ووفقا للقانون، يحق لكل مصري مقيم خارج مصر الإدلاء بصوته، واختيار المرشحين في دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة.

ومن المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددي لنتيجة الاقتراع، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.

وسوف تقوم وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بإعداد غرفة للعلمليات داخل مقر الوزارة، لتلقي الشكاوى وحلها، وللرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، وحل المشاكل التي يواجهها المصريون في الخارج أثناء الانتخابات.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة، الأحد 27 سبتمبر، والذي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، ليتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد.

ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب داخل وخارج مصر على مرحلتين، تضم الأولى دوائر 14 محافظة، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

بينما تضم المرحلة الثانية، دوائر 13 محافظة هي: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت انطلاق المرحلة الأولى لتصويت المصريين بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر المقبل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، على أن تُجرى جولة الإعادة للمرحلة ذاتها، أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر 2020.

ومن المقرر عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين في 4 دول خلال انتخابات مجلس النواب، وهي "ليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال"؛ نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلي لهذه الدول.