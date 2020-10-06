غلق باب التسجيل لانتخابات البرلمان للمصريين في الخارج السبت المقبل

تغلق الهيئة الوطنية باب تسجيل انتخابات البرلمان للمصريين في الخارج، خلال 3 أيام، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ووفقا للقانون، لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته واختيار المرشحين في دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.

ومن المقرر عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين في 4 دول خلال انتخابات مجلس النواب، وهي ليبيا وسوريا واليمن والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلي لهذه الدول.

الجدير بالذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن بدء تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة الأحد 27 سبتمبر والذي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، ليتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد.

هذا ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب داخل وخارج مصر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى دوائر 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، فيما تضم المرحلة الثانية دوائر 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت انطلاق المرحلة الأولى لتصويت المصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر 2020.

كما تجرى انتخابات المرحلة الثانية بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر 2020.