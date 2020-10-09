أبو علي: مسابقة ملكات جمال العالم بالغردقة رسالة للعالم بأن مصر آمنة

قال كامل أبو علي، رئيس جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن استضافة الغردقة لمسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات، التى تقام خلال الفترة من 25 نوفمبر، حتى 6 ديسمبر المقبل، تعطي رسالة هامة لجميع دول العالم، أن مصر هي بلد الأمن والأمان، ما يساهم في عودة السياحة، خاصة بعد جائحة كورونا.

وأضاف "ابو علي"، لـ"الوطن"، أن المسابقة يشارك بها أكثر من 30 دولة، من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية، لافتا إلى أن تلك المسابقة كان من المقرر أن تقام خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، لولا ظروف فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي أوقفت حركة الطيران في العالم لأكثر من 4 أشهر.

وشدد رئيس جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، على أهمیة تلك المسابقات والفعاليات المشابهة، في الترویج للمنتج السیاحي المصري، خاصة السیاحة الشاطٸیة، بالإضافة إلى مساهمتها فى زیادۃ وعي المجتمع العالمي بالسیاحة، وقیمتها الاجتماعية والبيئية والثقافية والاقتصادية.

من جهته، قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن تلك المسابقة تمثل دعاية مجانية للسياحة المصرية، خاصة أن المتسابقات يمثلن أكثر من 30 دولة، ما يجعل أخبار المقصد السياحي المصري تنتشر عالميا بشكل كبير، لافتا إلى ان استضافة مصر لأي فاعلية اقتصادية أو سياحية أو سياسية، تساهم بشكل جيد في تحسن الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري.

وأشار كامل أبو علي، إلى أن استضافة الغردقة لتلك المسابقة لأكثر من عام، تجعل اسم المسابقة يرتبط بها، ما يمثل وسيلة ترويج للمدن السياحية بمحافظة البحرالأحمر، لافتا إلى أن الغردقة استضافت خلال الفترة الماضية العديد من الفاعليات العالمية، مثل إحتفالية اختيارأحسن لاعب في أفريقيا، التي أقيمت بالمدينة مطلع العام الجاري، ونظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وتابعها مئات الملايين عبرمختلف وسائل الإعلام.

وكشف مصدر مسئول بهيئة التنشيط السياحة، أن الجهة المنظمة للمسابقة، ستتخذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية التنظيم، التي تكفل الحفاظ على حياة المتسابقات والضيوف والعاملين بالفنادق والمنظمين.