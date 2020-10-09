بدء تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة قبل صرف المنحة

أعلنت وزارة القوى العاملة، البدء في تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للراغبين في الحصول على المنحة المقدرة بـ500 جنيه تمهيدًا لمراجعة بيانات المتقدمين قبل بدء الصرف، حيث يتاح التحديث حتى الخميس المقبل.

ووفرت وزارة القوى العاملة رابط تحديث البيانات لمطالعته اضغط هنا

وعند دخول الموقع، يتم الطلب منك تسجيل بعض البيانات الضرورية وتشمل الاسم والرقم القومي والمهنة وبيانات أخرى يجب إضافتها، إلى جانب إضافة رقم تليفون محمول يعمل للتواصل مع الشخص من خلاله.

وقالت مصادر لـ"الوطن" إن خطوة تحديث البيانات تأتي تمهيدًا لصرف الدفعة الرابعة حيث يتم مراجعة البيانات الخاصة بالفئات التي حصلت على المنحة سابقًا، وتطلب منها تحديث البيانات للتأكد من استمرار احقيتها في الحصول على المنحة.

وبحسب المصادر لن تعتمد الحكومة على قاعدة البيانات الخاصة بصرف الدفعات السابقة، مؤكدة أن من يستحق فقط سيتم الصرف له.

الرئيس يوجه بصرف منحة ثانية للعمالة غير المنتظمة بسبب كورونا

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في سبتمبر الماضي، بصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 1500 جنيه تصرف حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على ثلاث مراحل، لتخفيف الأعباء عن العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن العمالة غير المنتظمة المستفيدة من منحة الرئيس، ستقوم بصرف المنحة الثانية وتستطيع العمالة غير المنتظمة أن تصرف المنحة من 14 ألف ماكينة صرف آلي بجميع المحافظات، عن طريق كارت الـ "ATM " الذي تسلموه قبل ذلك خلال صرف المنحة الأولى.

1.6 مليون عامل يحصلوا على 2.4 مليار جنيه

يذكر أن المستحقين لصرف المنحة يبلغ عددهم نحو مليونا و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، يحصلون على إجمالي قيمة المنحة وتبلغ نحو 2.4 مليار جنيه، وسيتم إرسال رسائل "SMS" للمستحقين على هواتفهم المحمولة.